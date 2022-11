Con un comunicato Panda Security ci indica tutte le cose da fare, e non fare, per metterci quanto più possibile al sicuro da attenzioni non desiderate: perché, nonostante la sua superiore sicurezza, anche iOS non è immune da virus.

A renderlo chiaro è Panda Security, che non manca di entrare nel dettaglio della cosa e spiegare come evitare di incappare in spiacevoli situazioni. Per maggior chiarezza, e per evitare inutili allarmismi lo ripetiamo: può capitare che iOS venga colpito da un virus ma è molto più difficile rispetto ad altri sistemi operativi.

Il motivo è presto spiegato. Prima di tutto iOS e di conseguenza i virus in grado di attaccarlo, è progettato in maniera diversa da Windows o Android. E quindi richiede che si debba dedicare del tempo appositamente per quel tipo di “progetto”.

In secondo luogo, sempre secondo Panda Security, iOS tende ad essere più sicuro rispetto alle controparti concorrenti. Apple è talmente certa della sicurezza di iOS da non aver mai rilasciato un antivirus ufficiale che possa essere utilizzato su iPhone.

Sicurezza che però può essere messa a rischio (anche gravemente) da due errati comportamenti da parte dell’utente finale: effettuare jailbreak e non aggiornare il sistema operativo in maniera regolare.

Il jailbreak, ovvero la procedura tramite cui si rimuovono le restrizioni imposte da Apple, permette di installare software e pacchetti di terze parti, non firmati e autorizzati da Apple.

Abbastanza intuitivamente la cosa comporta un calo della sicurezza del device: non a caso la maggior parte dei virus attuali per iPhone è pensata per approfittare del jailbreak e sovrascrivere alcune funzioni del sistema operativo “aperto”.

A tal proposito è giusto ricordare che iOS è sviluppato in modo da impedire l’accesso a virus e malware, per cui è assolutamente sconsigliato effettuare il jailbreak.

Tuttavia, come tutte le cose create dall’uomo, anche iOS non è perfetto e talvolta vengono scoperte falle che vengono prontamente coperte da aggiornamenti di sistema. Falle che, se non eliminate, potrebbero essere sfruttate da malintenzionati per accedere in modo fraudolento ai device di casa Apple. Ed ecco perché è importante (fondamentale si potrebbe dire) che smartphone, tablet e più in generale qualsiasi apparecchiatura sia aggiornata all’ultima versione del sistema operativo.

Panda Security fornisce anche un’utile checklist di quelli che potrebbero essere i sintomi di una possibile presenza di virus sul nostro iPhone:

Surriscaldamento

Consumo eccessivo di dati

Popup al di fuori del browser o delle app

Presenza di app sconosciute sull’iPhone

App che smettono di funzionare ogni volta che vengono aperte

Batteria che si scarica rapidamente

Rallentamento dell’iPhone

I falsi avvisi di virus sugli iPhone

Ma visto che la sicurezza non è mai troppa, Panda Security ci fornisce anche un elenco di cose da fare per eliminare eventuali virus già presenti (o toglierci il dubbio):

Rimuovere le app sconosciute

Eliminare la cronologia delle ricerche del browser

Riavviare il telefono

Ripristinare le impostazioni del fabbricante se non si riesce a riportare l’iPhone a un funzionamento corretto.

E a proposito di “corretto” modo di fare Panda Security chiude il suo comunicato con una lista di giusti comportamenti da osservare per mettersi al riparo da ogni rischio:

Scaricare le app solo dall’App Store

Aggiornare periodicamente iOS

Mantenere aggiornate le app

Non eseguire il jailbreak dell’iPhone

Non cliccare agli avvisi sui virus

Non aprire le e-mail sospette

Installare un’app di cybersicurezza

Da parte nostra non possiamo che ribadire quanto detto in apertura: evitate in modo assoluto di effettuare il Jailbreak del vostro iPhone, installate solo app certificate e ricordatevi di mantenere aggiornato il vostro iPhone!