Ancora rincari per i clienti TIM, aumenti fino a 2,49€ al mese

I clienti TIM dovranno affrontare un aumento delle tariffe mensili, con incrementi compresi tra 0,99 e 2,49 euro, a partire dal prossimo 14 marzo, come annunciato dall'operatore attraverso il suo sito ufficiale.

Sebbene non siano state specificate le offerte interessate, l'aumento riguarderà la fascia di utenti con offerte mobile attive, i quali riceveranno un SMS di comunicazione entro oggi, 12 febbraio 2024.

TIM giustifica la rimodulazione contrattuale in relazione alle mutevoli condizioni di mercato e alle esigenze economiche. Tuttavia, insieme agli aumenti, l'operatore offre forme di compensazione per coloro che accetteranno la rimodulazione.

Dal momento della ricezione del messaggio, gli utenti potranno decidere e aderire o meno alla rimodulazione della tariffa, la quale entrerà in vigore alla mezzanotte del 14 marza, data in cui cominceranno gli addebiti con il nuovo montante.

I clienti coinvolti avranno diritto a 50 GB di traffico dati aggiuntivi al mese, gratuitamente. Per attivare questa opzione, sarà sufficiente inviare un SMS gratuito al 40916 con scritto "50GIGA ON".

Inoltre, sarà possibile attivare gratuitamente la navigazione fino alla velocità del 5G, tramite l'invio di un SMS gratuito al 40916 con scritto "5G ON".

TIM propone anche un'ulteriore offerta riservata esclusivamente ai clienti coinvolti, la quale presenta gli stessi costi e 2 GB in più rispetto all'offerta attuale. Per scegliere questa opzione, sarà necessario inviare un SMS gratuito al 40916 con scritto "CONFERMA ON" entro il 29 febbraio 2024.

Per coloro che non gradiscono l'aumento delle tariffe, è possibile recedere dal contratto senza alcun costo. La decisione di recedere deve essere comunicata a TIM entro il 12 aprile 2024.

Per esercitare il diritto di recesso, i clienti possono compilare online il "Modulo di richiesta cessazione e autocertificazione di possesso linea", scaricare e inviare il modulo compilato all'indirizzo PEC indicato, recarsi presso i negozi TIM o chiamare il 119.