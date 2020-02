Android 11, ecco gli smartphone Realme che si aggiorneranno

La questione aggiornamenti software è una questione su cui sempre più utenti cominciano a prestare maggiore attenzione in fase d’acquisto. Mentre Android 10, rilasciato da Google ormai da alcuni mesi, non ha ancora raggiunto molti smartphone, si comincia già a parlare di Android 11. Non conosciamo ancora quali novità Big-G introdurrà nella nuova versione del sistema del robottino verde, ma Realme ha già cominciato a sbilanciarsi rivelando gli smartphone del marchio che si aggiorneranno.

A rivelarlo è il Direttore Marketing della società, Francis Wang, su Twitter. In un primo momento, il manager ha dichiarato che gli smartphone della serie X avrebbero ottenuto due major release con cui si intendono – appunto – Android 10 e Android 11, essendo arrivati con a bordo Android 9. Rispondendo a un utente, poi, ha specificato che la futura versione del sistema operativo arriverà anche sui dispositivi Pro.

That is saying one Major update at least, because we missed realme 1, c1 and u1. But it is not a common practise for every phone. X series will be definetly getting 2 Major update

— Francis Wang (@FrancisRealme) January 28, 2020