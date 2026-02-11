Google si prepara a stravolgere nuovamente il calendario di rilascio delle versioni Android, confermando l'arrivo imminente della prima beta pubblica di Android 17. La società di Mountain View ha annunciato che il debutto della nuova versione del sistema operativo mobile potrebbe avvenire già nelle prossime settimane, consolidando il nuovo schema di distribuzione introdotto con Android 16 che ha anticipato drasticamente i tempi di sviluppo rispetto alla tradizione storica del robottino verde.

La conferma ufficiale riguarda Android 17 Beta 1, una denominazione che segna un cambio di strategia significativo da parte di Google. A differenza delle abitudini consolidate negli anni precedenti, il colosso tecnologico ha deciso di saltare completamente la fase di Developer Preview per passare direttamente alla versione Beta 1, suggerendo che questa sarà immediatamente una release pubblica accessibile a un bacino più ampio di utenti e sviluppatori. Questa scelta accelera il processo di testing e permette una raccolta di feedback più rapida ed estesa sin dalle prime fasi dello sviluppo.

Gli utenti che attualmente utilizzano dispositivi Pixel con Android 16 QPR3 Beta 2.1 e sono iscritti all'Android Beta Program riceveranno automaticamente l'aggiornamento alla prima beta di Android 17. Chi preferisce evitare l'installazione della nuova versione sperimentale dovrà uscire manualmente dal programma beta prima del rilascio, altrimenti il sistema procederà in automatico con l'installazione dell'update. La transizione sarà quindi fluida per chi desidera continuare a testare le versioni in anteprima del sistema operativo di Google.

Android 17 Beta 1 sarà la prima release pubblica senza Developer Preview, accelerando il testing su larga scala

Per quanto riguarda la versione stabile, Google dovrebbe seguire una tempistica simile a quella di Android 16. In precedenza, la Developer Preview 1 di Android 16 è stata pubblicata a novembre 2024, seguita dalla prima beta pubblica a gennaio 2025. Il sistema operativo ha raggiunto la stabilità di piattaforma a marzo 2025, con il rilascio pubblico stabile completato a giugno 2025. Seguendo questo schema, Android 17 stabile potrebbe essere rilasciato entro la fine del primo semestre 2026, probabilmente tra maggio e giugno, dopo diversi cicli di beta testing nei mesi successivi.

L'aggiornamento promette di introdurre diverse novità e miglioramenti, con particolare attenzione alle funzionalità gaming che dovrebbero raggiungere smartphone e tablet Android nella seconda metà dell'anno. Le specifiche tecniche complete delle nuove caratteristiche verranno svelate progressivamente con i successivi rilasci beta, permettendo agli sviluppatori di ottimizzare le proprie applicazioni per sfruttare le nuove API e funzionalità del sistema operativo.

Sul fronte Samsung, il produttore coreano dovrebbe basare One UI 9 proprio su Android 17, ma con una strategia di lancio particolare. Poiché la serie Galaxy S26 debutterà con One UI 8.5 basata su Android 16 QPR2, i primi dispositivi a montare nativamente Android 17 e One UI 9 saranno probabilmente i Galaxy Z Flip 8 e Galaxy Z Fold 8, previsti per l'annuncio a luglio 2026. Questa scelta tecnica permette a Samsung di garantire maggiore stabilità ai suoi flagship più venduti, riservando la nuova versione software ai pieghevoli di nuova generazione.

Gli utenti della serie Galaxy S26 non dovranno attendere troppo a lungo per testare One UI 9: la versione beta dell'interfaccia personalizzata di Samsung potrebbe arrivare già a giugno o luglio 2026, consentendo agli early adopter di sperimentare in anteprima le novità. Tra le funzionalità attese per One UI 9 figurano effetti visivi con texture trasparenti in stile vetro e una funzione nativa di blocco app, caratteristiche che arricchiranno l'esperienza utente mantenendo l'identità estetica consolidata dell'interfaccia Samsung. La distribuzione stabile della nuova versione ai dispositivi esistenti seguirà nei mesi successivi, secondo il consueto calendario di rollout progressivo del produttore coreano.