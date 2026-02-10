YouTube ha annunciato il rilascio globale di una funzionalità di generazione automatica di playlist basata su intelligenza artificiale, riservata agli abbonati Premium. La novità, disponibile su iOS e Android tramite l'app YouTube Music, rappresenta l'ultimo capitolo della strategia di Google per rafforzare il valore percepito del proprio servizio in abbonamento in un mercato dello streaming sempre più competitivo. L'implementazione di algoritmi di machine learning per la creazione di contenuti personalizzati si inserisce in una tendenza più ampia che vede tutti i principali player del settore scommettere sull'AI per fidelizzare gli utenti paganti.

Il funzionamento è relativamente semplice: gli utenti accedono alla scheda Libreria, toccano il pulsante "Nuovo" e selezionano l'opzione "Playlist AI". A quel punto possono inserire prompt testuali o vocali che descrivono generi musicali, stati d'animo o atmosfere specifiche. Gli esempi forniti dall'azienda includono richieste come "raging death metal", "sad post rock", "progressive house mix for a chill party", "indie pop" o "90s classic hits". L'algoritmo analizza la richiesta e genera automaticamente una playlist corrispondente attingendo dal vasto catalogo di YouTube Music.

Codice sconto copiato! Se l'Intelligenza Artificiale è il tuo futuro, iscriviti subito alla AI Week 2026 per approfondire tutti questi temi con gli esperti. Utilizza il codice sconto esclusivo per i lettori di Tom's Hardware:

Acquista il tuo biglietto prima che sia troppo tardi!

Iscriviti ora!

La sperimentazione con playlist generate tramite AI non è nuova per YouTube. Già nel luglio 2024 la piattaforma aveva testato in via limitata negli Stati Uniti una funzionalità simile per creare stazioni radio personalizzate attraverso prompt testuali. Il lancio odierno segna però la prima implementazione su larga scala e l'integrazione definitiva nell'interfaccia principale dell'app musicale, segnalando che i test interni hanno evidenziato un livello di soddisfazione sufficiente per procedere con il rollout globale.

YouTube non è sola in questa corsa: Spotify, Amazon Music e Deezer hanno già lanciato funzionalità analoghe di generazione playlist tramite AI

Il contesto competitivo è cruciale per comprendere questa mossa. Spotify ha introdotto la propria funzione di playlist AI mesi fa, seguita rapidamente da Amazon Music e Deezer. La standardizzazione di queste tecnologie nel segmento premium degli streaming musicali suggerisce che l'AI generativa è destinata a diventare una caratteristica attesa piuttosto che un elemento differenziante. Per YouTube, l'urgenza di mantenere il passo deriva anche dalla necessità di giustificare il costo dell'abbonamento in un momento in cui l'azienda sta adottando strategie sempre più aggressive per convertire gli utenti gratuiti.

Emblematica in questo senso è la decisione recente di limitare l'accesso ai testi delle canzoni per gli utenti non paganti di YouTube Music. Google ha confermato a TechCrunch che si tratta di un esperimento condotto su una piccola percentuale di utenti supportati da pubblicità, precisando che la maggioranza degli utenti gratuiti mantiene ancora l'accesso ai testi. La strategia ricorda le tattiche di freemium adottate da Spotify, che da anni utilizza restrizioni graduali per incentivare il passaggio al piano Premium.

I numeri suggeriscono che l'approccio sta funzionando. All'inizio di febbraio 2026, Google ha comunicato di aver raggiunto 325 milioni di abbonati paganti tra Google One e YouTube Premium a livello globale. Sebbene l'azienda non fornisca una suddivisione dettagliata tra i due servizi, gli analisti concordano che YouTube Premium rappresenta una componente significativa e in crescita del business delle sottoscrizioni, un segmento cruciale per diversificare i ricavi oltre la tradizionale pubblicità display.

Dal punto di vista tecnico, la generazione di playlist tramite AI si basa presumibilmente su modelli di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) combinati con sistemi di raccomandazione musicale. L'algoritmo deve interpretare la semantica del prompt dell'utente, identificare le caratteristiche musicali corrispondenti (tempo, tonalità, strumentazione, mood) e abbinare queste caratteristiche ai metadati del catalogo. La sfida tecnica risiede nella capacità di comprendere richieste vaghe o creative, evitando al contempo la ripetizione e garantendo varietà nelle selezioni.

La disponibilità immediata su Android e iOS per tutti gli abbonati YouTube Premium suggerisce un'infrastruttura di backend già consolidata, probabilmente derivata dalle precedenti sperimentazioni. Non sono stati comunicati piani per estendere la funzionalità agli utenti gratuiti, confermando il posizionamento come feature premium destinata a giustificare il costo dell'abbonamento mensile.