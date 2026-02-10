Avatar di Ospite Go Blade #285 0
1
99 euro per sistemare un problema che non dovrebbe esistere, bella roba
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite VR_Runner #812 0
0
il display OLED è interessante però sinceramente con quello che costa una gpu oggi già spendi un casino
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Zeringo 104
0
Devono essere i produttori di schede video a risolvere il problema e devono farlo in modo definitivo. Quindi, partendo da questo presupposto, perchè una persona deve sobbarcarsi un'altra spesa?
L'articolo evidenzia che tale problema non doveva esistere, ma purtroppo esiste e se esiste e continua ad esserlo questo significa che i produttori di gpu non hanno alcuna intenzione di occuparsi e tantomeno di risolvere la cosa.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.