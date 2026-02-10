Samsung si prepara a svelare la sua nuova ammiraglia per il 2026, con il Galaxy S26 che potrebbe debuttare il prossimo 25 febbraio. La data emerge non da un annuncio ufficiale, ma da un documento promozionale pubblicato dalla divisione mediorientale del colosso sudcoreano, che svela indirettamente i piani per il prossimo Galaxy Unpacked. Si tratterebbe di una tempistica coerente con le tradizioni dell'azienda, che negli ultimi anni ha concentrato i lanci della serie S nel periodo tra gennaio e marzo.

L'indizio arriva da Samsung Gulf, che ha lanciato sui social una campagna promozionale rivolta agli utenti della regione. L'iniziativa invita gli appassionati a commentare un post pubblicato su X ipotizzando cosa verrà presentato al prossimo evento Galaxy Unpacked, con in palio un Galaxy S25 o un Galaxy Watch 8. Il meccanismo del concorso appare come una classica operazione di engagement pre-lancio, ma è nel regolamento ufficiale che si nasconde il dettaglio più interessante.

Il documento dei termini e condizioni divide infatti la campagna in due fasi temporali ben definite. La prima, denominata "Before Galaxy Unpacked" (Prima del Galaxy Unpacked), parte dal 2 febbraio 2026 e si conclude il 24 febbraio 2026. La seconda fase, etichettata come "During and After Galaxy Unpacked" (Durante e Dopo il Galaxy Unpacked), inizia esattamente il 25 febbraio 2026 e prosegue fino al 10 aprile 2026. La coincidenza temporale lascia pochi dubbi sulla data effettiva dell'evento.

Questa tempistica conferma le previsioni della stampa specializzata, che già da settimane indicava fine febbraio come finestra di lancio per la nuova generazione di smartphone flagship di Samsung. La scelta del 25 febbraio collocherebbe il Galaxy S26 in una posizione strategica del calendario, distante sia dal Mobile World Congress di Barcellona (solitamente a fine febbraio o inizio marzo) sia dai lanci della concorrenza cinese previsti per il primo trimestre.

Oltre alla serie Galaxy S26, che dovrebbe includere i consueti modelli standard, Plus e Ultra, l'evento dovrebbe vedere il debutto anche degli auricolari true wireless di nuova generazione. Samsung presenterà probabilmente i Galaxy Buds 4 e i Galaxy Buds 4 Pro, rinnovando la sua gamma audio in contemporanea con gli smartphone di punta per creare un ecosistema integrato da proporre agli utenti.