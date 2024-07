Android arriva sul File Explorer di Windows 11

Dopo avervi parlato, qualche settimana fa, delle migliorie che Microsoft sta apportando a Phone Link, ora scopriamo che il colosso di Redmond sta testando una nuova funzionalità che permette agli utenti di accedere direttamente al proprio telefono Android dal File Explorer di Windows 11.

Questa novità è attualmente disponibile per gli utenti iscritti al programma Windows Insider, consentendo loro di esplorare in modalità wireless le cartelle e i file presenti sul loro dispositivo Android.

Microsoft sta cercando sempre più di semplificare la connessione fra Windows e Android

L'integrazione in Esplora file fa apparire il telefono Android come un normale dispositivo USB nella barra laterale sinistra. Gli utenti possono così copiare, spostare, rinominare o eliminare file tra PC e smartphone Android in modo più rapido rispetto all'app Phone Link già esistente.

Microsoft ha realizzato un post che spiega nel dettaglio tutti i passaggi da effettuare per abilitare questa funzione, ma volendo riassumere il tutto, sono necessari:

Un dispositivo con Android 11 o versioni successive

L'iscrizione al programma Windows Insider

La versione beta dell'app Link to Windows

La funzionalità è in fase di test su tutti e quattro i canali Windows Insider, incluso il Release Preview, suggerendo che potrebbe essere presto disponibile per tutti gli utenti di Windows 11.

Per abilitare questa caratteristica in File Explorer, gli utenti devono:

Andare su Impostazioni > Bluetooth e dispositivi > Dispositivi mobili Selezionare la sezione "Gestisci dispositivi" Consentire al PC di connettersi al telefono Android Attivare l'opzione per l'accesso in Esplora file

Questa nuova integrazione promette di semplificare notevolmente la gestione dei file tra dispositivi Windows e Android, offrendo un'esperienza utente più fluida e intuitiva.