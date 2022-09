La fiera berlinese che ogni anno attrae migliaia di visitatori e giornalisti da tutto il mondo si è da poco conclusa e sono stati moltissimi i brand a partecipare. Una delle aziende protagoniste assolute di IFA 2022 è stata di certo Honor, la quale, durante un keynote dedicato, ha svelato i piani per il prossimo futuro assieme a tre interessanti prodotti.

Tutti gli annunci Honor ad IFA 2022

Gli annunci di Honor durante il keynote tenutosi ad IFA 2022 hanno spaziato dal software all’hardware, dall’esperienza utente ai nuovi prodotti già disponibili all’acquisto. Vediamo nel dettaglio quali sono le novità in arrivo dalla fiera tedesca:

Honor 70

L’ultimo arrivato della serie N di smartphone Honor di certo non ha paura di farsi notare. Honor 70 è disponibile nelle bellissime colorazioni Midnight Black (completamente lucido), Crystal Silver (con una texture a diamante) e Emerald Green (opaco).

Pensato per soddisfare le precise esigenze dei vlogger, Honor 70 dispone di una fotocamera principale con un ampio sensore da 54MP Sony IMX800 ed una fotocamera secondaria ultra-wide con sensore da 50MP.

La nuova ed inedita modalità Solo Cut consente agli utenti di produrre facilmente vlog che mettono in evidenza una persona specifica in un gruppo grazie alla tecnologia integrata di reidentificazione della persona. Con il Dual Video Streaming, Honor 70 può registrare due video contemporaneamente, uno con un singolo soggetto e l’altro con l’intero gruppo.

All’interno si trova l’ottimo chip Qualcomm Snapdragon 778G Plus ed Honor 70 implementa le ormai famose tecnologie GPU Turbo X e OS Turbo X del brand, per un’esperienza più fluida e reattiva.

“In riconoscimento dell’eccellente esperienza d’uso di Honor 70, la Expert Imaging and Sound Association (EISA) ha assegnato allo smartphone il premio EISA BEST BUY SMARTPHONE 2022-2023. L’EISA è una comunità di esperti che comprende oltre 60 tra le più autorevoli riviste di elettronica di consumo, siti web e commentatori dei social media di 29 Paesi“.

Dal 2 al 30 settembre Honor 70 potrà essere acquistato su hihonor a partire da 479,90 euro (invece che 549,90 euro) utilizzando il codice speciale “AHONOR70PR“. Inclusi riceverete le Honor Earbuds 3 Pro e una Premium cover.

Oltre ad HiHonor (entrambe le versioni disponibili, sia con 128GB che 256GB di memoria interna) e Amazon (solo 128GB), Honor 70 sarà offerto anche presso i principali punti vendita specializzati e gli operatori Vodafone e WindTre.

Honor MagicBook 14

Da anni Honor è entrata a competere anche nel mercato dei laptop ed il nuovo MagicBook 14 è solo l’ultimo dei PC portatili realizzati dal brand. Dotato di una CPU Intel di dodicesima generazione (nello specifico il Core i5-12500H) e configurabile con una scheda grafica dedicata Nvidia RTX 2050 offre una migliore autonomia ed efficienza energetica rispetto al passato (l’azienda dichiara un miglioramento che arriva fino al 20,8%).

La batteria da 75Wh offre fino a 17 ore di autonomia in standby e supporta la ricarica rapida per fornire fino a 3,5 ore di autonomia con l’esecuzione di software di produttività dopo soli 15 minuti di ricarica.

Honor MagicBook 14 versione 2022 sarà disponibile in alcuni mercati europei selezionati a partire da 1099,00 euro. Speriamo che a questa lista di Paesi si aggiunga presto anche l’Italia.

Honor Pad 8

Nuovo dispositivo che va a completare il rinnovato portfolio di prodotti dell’azienda, Honor Pad 8 è un interessante tablet Android dallo schermo da 12″ e risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel). Le cornici che circondano il display sono contenute, il rapporto schermo/corpo è dell’87%, per un’esperienza di visione dei contenuti multimediali immersiva e piacevole.

Gli otto altoparlanti completano la dotazione hardware volta alla multimedialità assieme ad un’ampia batteria da ben 7250mAh, la quale permette agli utenti di rimanere sempre connessi anche in viaggio. Dotato di servizi Google e accesso al Play Store, il tablet è in grado di supportare i più recenti giochi come Diablo Immortal e Genshin Impact per merito della piattaforma Snapdragon 680 di Qualcomm e dispone di tutto lo spazio di cui potete aver bisogno per le vostre app grazie alla memoria integrata da 128GB.

Honor Pad 8 sarà disponibile in alcuni mercati europei al prezzo di 329,00 euro ma purtroppo per il momento non arriverà in Italia, anche se speriamo di vederlo sugli scaffali dei negozi nostrani (virtuali e non) al più presto.

Strategia dual-flagship

Honor è da sempre un brand internazionale e, nel prossimo futuro, vuole rafforzare questa posizione. Come? L’azienda ha annunciato che baserà la propria strategia sul lancio di due flagship che spingeranno l’innovazione in due diversi segmenti di mercato: il primo sarà uno smartphone classico come Honor Magic4 Pro, il secondo un pieghevole come Honor Magic V.

L’azienda guidata dal CEO George Zhao ha quindi confermato la propria volontà di introdurre i propri pieghevoli in Europa e non solo, anche nel resto dei mercati internazionali in cui opera.

Audio spaziale personalizzato

L’esperienza di ascolto di musica, film e giochi non sarà più la stessa grazie all’appena annunciata implementazione della tecnologia Spatial Audio di Honor. Questa tecnologia permette di posizionare nello spazio virtuale attorno all’ascoltatore tutte le sorgenti audio di interesse, simulando la direzionalità del suono mediante l’uso intelligente dei dati forniti da accelerometri e giroscopi contenuti nelle cuffie e negli auricolari.

“Grazie all’algoritmo, è possibile simulare i cambiamenti del suono nel suo percorso dalla sorgente all’orecchio dell’ascoltatore. Questi effetti includono la localizzazione delle sorgenti sonore sopra, sotto, dietro e davanti all’ascoltatore” scrive Honor nel suo comunicato stampa.

Molto importante per le applicazioni AR e VR, questa tecnologia di audio spaziale è stata personalizzata dal brand, il quale è il primo al mondo a consentire la regolazione dinamica delle sorgenti sonore virtuali da 0,15 a 10 metri.

MagicOS 7.0

Durante la kermesse berlinese, Honor ha annunciato l’arrivo della nuova versione del suo sistema operativo basato su Android. MagicOS 7.0 punterà ad ampliare il già ottimo supporto multidispositivo e sarà compatibile con prodotti IoT e sistemi operativi PC, permettendo ai dispositivi dotati di MagicOS 7.0 di interfacciarsi con altri ecosistemi facilmente e a livello di sistema.

Grazie a questa funzione, gli utenti potranno trascinare i file da un dispositivo all’altro senza alcuna interruzione e digitare testi sullo smartphone o sul tablet con la tastiera del laptop. MagicOS 7.0 sarà annunciato ufficialmente nel quarto trimestre del 2022, momento nel quale verranno sicuramente annunciati tutti gli smartphone compatibili.