Preparatevi al Prime Day, quest’app vi aiuta a evitare i venditori fraudolenti

Spesso gli annunci truffaldini su Amazon o le recensioni false sono facilmente individuabili. Altra volte, invece, ci vuole davvero grande attenzione per identificare i prodotti che non si sono meritati le cinque stelle che campeggiano sulla pagina dell’offerta.

Questa nuova app per lo shopping vi aiuterà nell’ardua impresa di evitare gli annunci poco seri, i venditori fraudolenti o i prodotti che hanno un alto punteggio grazie alle false recensioni!

Fakespot è una nuova applicazione per Android e iOS che promette di evitarvi spiacevoli sorprese, scovando i voti alzati dalle finte review prima ancora che possiate farvi prendere dall’entusiasmo acquistando il prodotto in questione.

I creatori dell’app sono conosciuti grazie ad un’estensione per il browser che si occupa di individuare gli scam e quest’applicazione aiuterà ora anche chi, come me, la maggior parte degli acquisti ormai li effettua da smartphone.

La startup alle spalle di Fakespot ha affermato in passato che le sue capacità di fiutare le truffe derivano da un’intelligenza artificiale che è stata addestrata su 8 miliardi di recensioni sul web. Quando si tratta di analizzare una data recensione (o un recensore), l’azienda afferma che cerca modelli di linguaggio discutibile che potrebbero suggerire l’inaffidabilità del voto: ortografia o grammatica dubbia, per esempio, oppure decine di recensioni positive inserite tutte insieme.

Al momento l’app supporta solo lo shopping sul sito mobile di Amazon, ma sono in arrivo aggiornamenti per lo shopping su altre piattaforme e-commerce come eBay e Sephora.

Per utilizzare Fakespot vi basterà condividere il link dell’articolo con l’app, la quale poi effettuerà immediatamente l’analisi. Vi lasciamo con i link al download: