App Google bloccate sui chip Huawei, errore o azione voluta?

Sembra che Google abbia iniziato a bloccare l’installazione delle proprie app e servizi sui dispositivi a bordo dei quali è montato un SoC Huawei. È finito il periodo d’oro in cui gli utenti potevano tranquillamente installare i servizi Google in un secondo momento sui dispositivi che ne erano nativamente sprovvisti?

Nessuna delle due azienda coinvolte, Google e Huawei, ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale a riguardo. Ad ogni modo, la notizia condivisa originariamente sul sito cinese mydrivers riassume la curiosa storia pubblicata su Reddit dall’utente u/AscendChina.

L’utente afferma di aver scaricato ed installato manualmente le applicazioni del colosso americano delle ricerche a bordo dei propri dispositivi Huawei non certificati per oltre un anno. Questa non è una novità, gli utenti hanno da sempre cercato metodi creativi per l’installazione dei servizi e delle app Google sugli smartphone che ne sono sprovvisti, e questo è successo per molti brand in passato ancora prima che il problema riguardasse i dispositivi Huawei.

Il problema è sorto quando recentemente ha scaricato l’APK di una versione aggiornata di Google Maps e ha cercato di installarla ricevendo un errore che non aveva mai visto prima. Il messaggio di errore apparso è il seguente: “Questa applicazione non è compatibile con la CPU del tuo dispositivo“.

Incuriosito dalla questione, l’utente avrebbe provato ad installare il file su uno smartphone Samsung e l’operazione sarebbe avvenuta correttamente, senza alcun problema. Per indagare più a fondo, AscendChina avrebbe poi provato ad installare il file su altri prodotti a marchio Huawei come P30, P20, P40 e altri ancora: in ogni singolo caso l’installazione è fallita con il messaggio di errore che potete leggere qui sopra.

Sembrava quindi che il file APK incriminato fosse stato compilato volutamente da Google per impedire l’installazione sui prodotti dell’azienda cinese.

Indagando alla fonte, post che è ormai stato rimosso da un moderatore di Reddit, e leggendo i commenti degli altri utenti, sorge il dubbio che l’utente abbia semplicemente scaricato una versione di APK errata, ricevendo il suddetto errore.

Purtroppo non ci sono altre informazioni a supporto della storia e non sono ancora apparse online altre segnalazioni riguardo questo curioso problema. Se la situazione dovesse essere confermata, questo segnerebbe ufficialmente la fine dei rapporti tra l’azienda cinese ormai in declino sul mercato occidentale a causa delle restrizioni e l’azienda di Mountain View.