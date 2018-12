App Wind Family Protect per proteggere i propri figli dai pericoli della Rete

La nuova app Wind Family Protect (per Android e iOS) nasce come soluzione di facile impiego per consentire ai genitori di “proteggere i propri ragazzi dai pericoli di Internet e di guidarli verso un corretto uso del digitale”. Wind ha confermato oggi la sua disponibilità gratuita per alcune offerte e a 1 euro al mese per tutte le altre. Da sottolineare che il progetto si deve alla collaborazione con Avast, una delle società di riferimento nel settore della sicurezza digitale.

Nello specifico la nuova app per smartphone e tablet permette al genitore “di bloccare e filtrare contenuti indesiderati, di sospendere da remoto la navigazione e di monitorare in tempo reale la posizione dei propri figli con avvisi di movimento”. E per di più con un unico account è possibile proteggere fino a dieci dispositivi, tra smartphone e tablet.

L’unica avvertenza è che Wind Family Protect è disponibile per famiglie con ragazzi “under 14″con la nuova offerta All Inclusive Junior, che prevede 30 Giga, chiamate illimitate verso i numeri Wind, 100 minuti e 100 SMS, al costo di 6,99 euro al mese. E anche con Wind Family Member Junior, con 5 Giga e 500 minuti a 4,99 euro al mese. “Per i già clienti, è possibile anche associare l’app alla propria offerta al costo mensile di 1 euro”, puntualizza l’operatore.

“Quando si parla di sicurezza, nulla deve essere lasciato al caso. Wind Family Protect è il miglior mix tra esigenze di comunicazione e sicurezza e contribuisce a collocare Wind come brand ancora più vicino alle famiglie, in grado di soddisfare i reali bisogni dei genitori che cercano la prima offerta e il primo smartphone per i propri figli, al riparo dai rischi di Internet”, ha dichiarato Tommaso Vitali, Direttore B2C Marketing di Wind Tre.