Primo ribasso di prezzo per gli AirPods 4, gli ultimi auricolari Apple

Quasi due mesi fa, Apple ha lanciato i nuovi AirPods 4. Oggi, Amazon offre per la prima volta uno sconto su questi auricolari, consentendo a chiunque di acquistarli a un prezzo inferiore. Sebbene il ribasso non sia particolarmente consistente, rappresenta comunque un segnale positivo: da ora in poi sarà possibile spesso trovarli a un costo minore. Attualmente, lo sconto è di 10€.

Apple AirPods 4, chi dovrebbe acquistarli?

Gli Apple AirPods 4 sono auricolari wireless consigliati a coloro che cercano un'esperienza d'ascolto di alta qualità, che sia per musica, film, serie TV o gaming. Questi auricolari wireless sono un must-have per gli amanti dell'audio che desiderano immergersi completamente nei loro contenuti preferiti grazie all'audio spaziale personalizzato, capacità questa che li rende ideali per chi vuole sentirsi al centro dell'azione, sia essa una trama avvincente o una sessione di gioco intensiva.

Inoltre, sono adatti per le persone attive fisicamente, grazie alla loro resistenza al sudore e all'acqua unitamente al design rinnovato che garantisce una migliore aderenza e comodità anche durante le attività più dinamiche. Per chi fa della comunicazione una priorità, gli Apple AirPods 4 rispondono con funzionalità avanzate volte a migliorare la chiarezza delle chiamate.

La modalità Isolamento vocale, resa possibile dal chip H2, permette di ridurre il rumore di fondo, garantendo che la vostra voce giunga chiara e nitida all'interlocutore, anche negli ambienti più rumorosi. Ciò li rende essenziali per coloro che desiderano mantenere conversazioni limpide in ogni situazione. Con un'autonomia che raggiunge le 30 ore grazie alla custodia di ricarica, questi auricolari offrono la libertà di godere di contenuti audio e conversazioni di lunga durata al prezzo di 139€.

