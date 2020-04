AirTags sarebbe stato confermato per errore direttamente da Apple. Il colosso di Cupertino ha infatti pubblicato su YouTube un video in cui viene chiaramente fatto riferimento a questo tracker. Il breve filmato, della serie “How To”, è stato poi eliminato.

Gli attenti utenti non si sono però fatti scappare questo indizio e l’indiscrezione è inevitabilmente trapelata online. Sembrerebbe quindi che questo nuovo accessorio è più vicino del previsto. Questi video sono infatti utilizzati per spiegare ai consumatori come utilizzare delle determinate funzionalità legate ai dispositivi Apple.

Apple AirTags, anticipato alcune settimane fa, è un tracker che può essere collegato al proprio iPhone e consentirà di ritrovare i propri oggetti di valore, come il portafoglio. Pur avendo ottenuto questa informazione molto interessante, che svela a tutti gli effetti l’esistenza del dispositivo, non è ancora possibile tracciare una vera e propria scheda tecnica. Molti pensano che potrebbe collegarsi all’account iCloud del proprietario, proprio come gli auricolari AirPods (disponibili all’acquisto su Amazon).

Essendo un prodotto Apple, è probabile che si integri con i dispositivi e con l’interfaccia utente. AirTags era anche stato anticipato nel codice di iOS 14.