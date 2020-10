Apple HomePod Mini, quando arriverà in Italia?

Durante l’evento di presentazione dei nuovi iPhone 12 nella serata di ieri, Apple ha annunciato anche una versione compatta e più economica del suo speaker smart con Siri. HomePod Mini è sicuramente un gadget smart home che i veri fan Apple non possono perdersi, ma quando arriverà in Italia?

HomePod Mini è un piccolo speaker smart dotato di una cassa attiva rivolta verso il basso e due woofer passivi laterali in grado di modificare in tempo reale la qualità del suono. Questo aiuta il piccoletto di casa Apple ad adattarsi al tipo di ambiente che lo circonda e garantire sempre la migliore qualità audio possibile. Grazie al veloce chip Apple S5 integrato tali modifiche possono essere eseguite fino a 120 volte al secondo.

Oltre ad essere utilizzato da solo, HomePod Mini può essere utilizzato in coppie e riconosce se viene posizionato a fianco del secondo altoparlante grazie al chip Ultra Wideband Apple U1, abilitando in automatico l’audio stereo. Il chip di posizionamento Apple permette anche una migliore integrazione con gli iPhone 11 e 12 che integrano a loro volta tale tecnologia.

Tra le novità software sottolineate da Apple durante l’evento di presentazione troviamo Intercom che permette l’utilizzo dello speaker per l’invio di brevi messaggi audio verso altri HomePod oppure agli altri dispositivi connessi dell’azienda di Cupertino, come iPhone, iPad e persino CarPlay.

Il design di HomePod Mini ricorda in parte Echo Show Dot di ultima generazione, con una trama in tessuto 3D che lo ricopre e una forma sferica. Nella parte alta è presente un pannello luminoso touch che si illuminerà durante la riproduzione di musica o mentre starete interloquendo con l’assistente vocale.

Ma quando sarà possibile godere nelle nostre case di questo interessante prodotto? Sicuramente molti fan Apple non vedono l’ora di poter arredare le proprie case con uno speaker smart prodotto dall’azienda americana.

Purtroppo secondo le ultime notizie, Apple HomePod Mini non arriverà in Italia. Probabilmente il problema è legato all’integrazione dell’assistente vocale Siri in lingue diverse da quella inglese.

Al momento la disponibilità di HomePod Mini è stata annunciata solamente per il mercato americano al prezzo di 99 dollari. Molto probabilmente, come il modello di HomePod che l’ha preceduto, la disponibilità verrà ampliata in seguito. Tuttavia l’Italia non sembra tra i Paesi che Apple ritiene interessante per la vendita di questo genere di dispositivo.