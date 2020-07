Apple al lavoro su iPhone con macOS: sfida alla Samsung DeX

Apple avrebbe realizzato prototipi di iPhone basati sui futuri Apple Silicon in grado di eseguire macOS. È quanto rivelato da un leaker su Twitter. Tutto ciò consentirebbe a un utente di poter collegare il proprio iPhone a un monitor esterno e di godere di un’esperienza desktop completa. Il pensiero non può che correre alla Samsung DeX disponibile da Galaxy S8, così come ricordato anche dalla fonte.

Una possibilità che assume più valenza alla luce dei recenti cambiamenti annunciati da Apple, ossia il passaggio dai processori Intel a quelli proprietari basati su architettura ARM. È proprio questo cambio che permetterebbe di sfruttare appieno la modalità desktop. Le app di iPhone e iPad, infatti, potranno funzionare nativamente anche su Mac.

iPhone with MacOS

Apple working on Linda/Dex type of prototypes

the software work on it is insane

i cant even tell you how excited they are about the whole thing 🤯

im hearing

— Mauri QHD (@MauriQHD) June 26, 2020