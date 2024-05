Grazie a questa nuova funzione per iPhone potrete finalmente dire addio al mal d'auto

Apple ha recentemente annunciato una novità destinata a migliorare l'esperienza di chi soffre di mal d'auto mentre utilizza il proprio iPhone e iPad durante il viaggio. La funzionalità, denominata Vehicle Motion Cues, è stata progettata per diminuire la sensazione di nausea dovuta al movimento del veicolo contrastante con la staticità dello schermo del dispositivo.

Il funzionamento di Vehicle Motion Cues è semplice ma innovativo: sullo schermo verranno visualizzati dei puntini animati che si muovono in base alla direzione del veicolo. Per esempio, se il veicolo svolta a sinistra, i puntini si muoveranno verso destra e viceversa. Inoltre, i puntini avranno un movimento verticale, dal basso verso l'alto quando l'auto accelera, e dall'alto verso il basso in fase di frenata. Questa caratteristica intende mitigare il conflitto sensoriale tra la vista, che percepisce il dispositivo fermo, e il senso del movimento percepito dal corpo.

Apple offre la possibilità di attivare o disattivare la funzione automaticamente o manualmente tramite il Centro di Controllo.

All'interno degli aggiornamenti di CarPlay, Apple non si è limitata a migliorare la gestione del movimento. Sono state introdotte importanti funzioni di accessibilità, tra cui il Controllo Vocale, che permette agli utenti di navigare e gestire le app utilizzando solo la propria voce. Un'altra aggiunta significativa è la funzione di Riconoscimento Suoni, pensata per assistere le persone sorde o con difficoltà uditive, segnalando visivamente la presenza di suoni critici come clacson o sirene. Completa l'offerta la funzione Filtri Colore, utile per coloro che hanno difficoltà nella percezione dei colori, rendendo l'interfaccia di CarPlay più facile da leggere e da utilizzare.

Con questi aggiornamenti, Apple continua a sviluppare tecnologie che non solo migliorano l'esperienza dell'utente in termini di comodità e funzionalità ma si impegnano anche a rendere i suoi dispositivi più accessibili a tutti.