Apple cancella i piani per l'iPhone in abbonamento

Apple ha interrotto lo sviluppo del servizio di abbonamento per iPhone, secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg. Il progetto, che avrebbe permesso ai consumatori di ricevere un nuovo iPhone ogni anno pagando una quota mensile, è stato abbandonato e il team assegnato ad altre iniziative.

La decisione rappresenta un cambio di rotta significativo per Apple, che vedeva nel servizio di abbonamento un potenziale volano per aumentare le vendite di iPhone e generare nuovi ricavi ricorrenti. Il dispositivo rimane infatti il prodotto di punta dell'azienda, rappresentando oltre la metà del fatturato annuale.

Il piano, inizialmente previsto per fine 2022, ha subito diversi rinvii a causa di problemi tecnici e bug software. Era supervisionato dal gruppo Apple Pay, che di recente ha anche chiuso un servizio interno di "compra ora, paga dopo" per gli acquisti rateizzati.

Nonostante l'abbandono di questo progetto specifico, Apple continua a offrire opzioni di acquisto flessibili per l'iPhone. È già attivo il Programma di Upgrade iPhone, che divide il costo del dispositivo in 24 rate mensili, consentendo di passare a un nuovo modello dopo 12 pagamenti.

La cancellazione del servizio di abbonamento potrebbe spingere Apple a promuovere più intensamente il Programma di Upgrade esistente. Allo stesso tempo, l'azienda sta indirizzando i clienti verso piani rateali di terze parti per gli acquisti dilazionati.

Questa mossa evidenzia le sfide nel creare nuovi modelli di business anche per giganti tecnologici come Apple. L'azienda dovrà ora valutare strategie alternative per stimolare le vendite di iPhone e incrementare i ricavi dai servizi correlati.

Inizialmente, gli iPhone erano venduti principalmente con contratti di abbonamento legati agli operatori telefonici. Successivamente, Apple ha introdotto opzioni di acquisto diretto e programmi di finanziamento. Il Programma di Upgrade iPhone, lanciato nel 2015, rappresenta un tentativo di fidelizzare i clienti offrendo loro la possibilità di aggiornare regolarmente il proprio dispositivo.

Guardando al futuro, è probabile che Apple continuerà a esplorare nuovi modelli di business e opzioni di acquisto per mantenere la sua posizione di leader nel mercato degli smartphone. L'azienda potrebbe puntare su servizi ancora più personalizzati o su tecnologie emergenti come la realtà aumentata per rinnovare l'esperienza iPhone.