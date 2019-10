Apple: gli occhiali AR arriveranno nel 2020?

Apple ha depositato un nuovo brevetto relativo ai tanto chiacchierati occhiali smart, che dovrebbero riprendere il concetto visto con i Google Glass.

Gli occhiali per la realtà aumentata Apple potrebbero arrivare già nel 2020: la società ha recentemente depositato un nuovo brevetto che rafforzerebbe questa tesi. Il dispositivo dovrebbe accogliere un display olografico capace di mostrare in tempo reale testi, e-mail, mappe, giochi e altre informazioni prelevate direttamente dall’iPhone del consumatore.

Non sappiamo ancora se si tratta di un prodotto simile ai classici visori, come Oculus, o dei veri e propri occhiali, come i Google Glass, fatto sta che Apple starebbe collaborando con sviluppatori e artisti per creare dei veri e propri videogiochi AR. Questo, se confermato, potrebbe farci intuire che l’azienda abbia intenzione di creare una sorta di App Store dedicato.

Questi ipotetici occhiali per la realtà virtuale dovrebbero anche montare delle lenti a transizione, ovvero capaci di oscurarsi quando la quantità della luce è eccessiva. Per la salvaguardia degli occhi, Apple potrebbe anche pensare di inserire in questo device un filtro UV. Infine, a conclusione di questo quadro ancora incompleto, la società di Cupertino dovrebbe anche ideare un sistema per il tracciamento degli occhi. In questo modo, sarebbe possibile controllare il visore direttamente con la propria vista.

Il 2020 potrebbe essere un anno chiave per Apple, dato che potrebbero arrivare importanti aggiornamenti per l’hardware dei prossimi iPhone, tra cui il 5G. Non sappiamo se effettivamente l’azienda abbia intenzione di portare avanti il progetto accennato dal brevetto presentato a U.S. Patent and Trademark Office. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli direttamente dal produttore.