Apple ha rilasciato la prima beta di iOS 26.4, introducendo importanti aggiornamenti all'app Salute che segnano un significativo ritorno di funzionalità precedentemente rimosse e l'introduzione di nuove metriche per il monitoraggio del benessere. Le modifiche riguardano principalmente due aree: l'integrazione dell'ossigenazione del sangue nel pannello Parametri vitali e una nuova funzione di analisi dei pattern del sonno, consolidando ulteriormente l'ecosistema sanitario di Cupertino dopo le turbolenze legali degli ultimi anni.

Il cambiamento più rilevante riguarda il ripristino della saturazione dell'ossigeno nel sangue all'interno della visualizzazione unificata dei Parametri vitali. Questa metrica era stata rimossa a gennaio 2024 in seguito alla disputa brevettuale con Masimo, azienda specializzata in tecnologie medicali, che aveva portato Apple a disabilitare completamente la funzione sui nuovi Apple Watch venduti negli Stati Uniti. La controversia aveva costretto l'azienda di Cupertino a riprogettare la feature, lanciando ad agosto una versione "rinnovata" che permette di effettuare la misurazione sull'orologio ma visualizza i risultati esclusivamente su iPhone.

Con iOS 26.4 beta 1, la saturazione dell'ossigeno torna finalmente nel grafico dei Parametri vitali, ripristinando la funzionalità originaria antecedente al blocco legale. Gli utenti possono ora monitorare simultaneamente cinque metriche fondamentali nel medesimo pannello: frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, temperatura del polso, ossigenazione del sangue e durata del sonno. Questa reintegrazione semplifica notevolmente l'esperienza utente, eliminando la necessità di consultare la metrica come dato isolato nelle sezioni separate dell'app Salute.

Con iOS 26.4, Apple riporta cinque metriche vitali nello stesso grafico: frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, temperatura del polso, ossigenazione del sangue e durata del sonno

Sul fronte del monitoraggio del sonno, iOS 26.4 introduce una nuova funzionalità analitica chiamata Sleep Highlight, che fornisce una visualizzazione aggregata dei pattern di addormentamento nelle ultime due settimane. Il sistema calcola l'orario medio in cui l'utente va a letto e lo confronta con quello della notte precedente, offrendo un'istantanea immediata della regolarità delle abitudini notturne. Questa metrica aggiuntiva si inserisce nell'approccio sempre più olistico di Apple al monitoraggio della salute, dove la consistenza dei ritmi circadiani gioca un ruolo cruciale nel benessere generale.

L'aggiornamento rappresenta un passo avanti nella strategia di Apple di trasformare l'ecosistema iPhone-Apple Watch in un hub sanitario personale sempre più completo. La reintegrazione della saturazione dell'ossigeno, seppur con le limitazioni imposte dalla disputa legale, dimostra la determinazione dell'azienda nel mantenere competitive le funzionalità health nonostante gli ostacoli normativi. La soluzione tecnica adottata, che separa la misurazione dalla visualizzazione diretta sull'orologio, evidenzia come i vincoli brevettuali stiano influenzando l'architettura software dei dispositivi indossabili.

La beta 1 di iOS 26.4 è attualmente disponibile per sviluppatori registrati e partecipanti al programma di beta testing pubblico. La release stabile per il pubblico generale è prevista nelle prossime settimane, seguendo il consueto ciclo di testing di Apple che solitamente prevede diverse iterazioni beta prima del rilascio definitivo.