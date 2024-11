Apple Image Playground ha già perso una funzione prima di uscire

Apple Intelligence non è ancora arrivata in Italia, lasciando i possessori di iPhone 16 (che potete trovare su Amazon) con una funzione in meno, ma nelle nazioni in cui è già disponibile, Image Playground arriverà con il prossimo aggiornamento di iOS, con meno stili di quanti annunciati inizialmente.

Apple, difatti, ha rimosso lo stile Sketch da Image Playground nelle recenti versioni beta di iOS 18.2, iPadOS 18.2 e macOS Sequoia 15.2. L'app di generazione immagini, che sfrutterà le capacità di Apple Intelligence per le sue creazioni, offrirà solo due opzioni stilistiche invece delle tre originariamente annunciate alla WWDC 2024.

Image Playground verrà rilasciato ufficialmente con solo due stili: Animazione 3D e Illustrazione.

La decisione di eliminare lo stile Sketch, descritto inizialmente come un'opzione per creare disegni sofisticati su sfondi semplici, sembra essere definitiva in vista del rilascio ufficiale dei nuovi aggiornamenti per tutti i sistemi operativi.

Apple non ha fornito spiegazioni ufficiali per questa scelta, la quale potrebbe essere legata a difficoltà tecniche, a risultati finali poco convincenti o, molto banalmente, alla volontà di semplificare l'esperienza utente.

Lo Stile Animazione 3D si caratterizza per un look vivace con personaggi espressivi e ambientazioni che ricordano i film d'animazione. Lo Stile Illustrazione, invece, presenta contorni netti, forme semplici e colori accesi, ideale per composizioni allegre e dinamiche.

Image Playground è un'applicazione sviluppata da Apple che permette agli utenti di creare immagini originali utilizzando descrizioni testuali, concetti predefiniti o persone presenti nelle foto della propria libreria di immagini. L'app combina diversi elementi come persone, ambientazioni, descrizioni e foto per generare nuove immagini in pochi secondi.

Per facilitare il processo creativo, Image Playground offre una serie di concetti predefiniti suddivisi in categorie come temi, costumi, accessori e luoghi. Nonostante la rimozione dello stile Sketch, Apple potrebbe considerare di arricchire l'app in futuro con nuovi stili o funzionalità, rispondendo alle eventuali richieste degli utenti e ampliando le possibilità creative offerte dalla piattaforma.