AirPods 3: prezzo IMPERDIBILE grazie a questo coupon!

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato degli edays, la nuova promozione di eBay che, grazie a uno speciale coupon, vi permette di risparmiare il 15% su migliaia di prodotti presenti nel marketplace. Ebbene, se state pensando di acquistare un nuovo paio di auricolari bluetooth sarete felici di sapere che tra gli articoli idonei alla promozione ci sono anche gli Apple AirPods di terza generazione!

Inserendo nel carrello il codice sconto "NOVEDAYS" gli AirPods 3 potranno essere vostri a soli 157,16€, risparmiando 27,74€ rispetto al prezzo di listino di 184,90€. Dato che le quantità disponibili sono limitate e stanno andando a ruba vi invitiamo ad approfittarne il prima possibile, potrebbero esaurire in fretta!

Apple AirPods 3, chi dovrebbe acquistarli?

Gli Apple AirPods 3 rappresentano la scelta ideale per tutti gli utenti Apple che preferiscono degli auricolari rispetto alle classiche cuffie con archetto, come quelle della gamma Beats. Questi auricolari offrono una qualità eccezionale, giustificando il prezzo più elevato rispetto ad altri modelli top di gamma sul mercato. Le numerose migliorie rispetto alle versioni precedenti, come i comodi gommini in silicone e la resistenza all'acqua e al sudore, li rendono versatili per ogni situazione, incluso l'utilizzo durante l'attività sportiva.

In tal senso, gli AirPods 3 sono il partner perfetto per gli utenti iPhone, offrendo un'esperienza audio eccezionale, potenziata da un sistema di posizionamento spaziale preciso e impeccabile. Se, dunque, desiderate il miglior paio di auricolari bluetooth sul mercato, non potete che ricadere su questo modello, che diventerà un accessorio inseparabile per il vostro smartphone.

Grazie al copon offerto da eBay potrete approfittare di uno dei prezzi migliori sul mercato: su Amazon, per esempio, gli AirPods 3 sono attualmente disponibili a 180,00€, mentre il loro minimo storico è di appena 10,00€ in meno rispetto ai 157,16€ attuali. In generale, i prodotti Apple vengono raramente messi in sconto, per cui vi invitiamo ad approfittarne subito prima che il prezzo torni ad aumentare.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina eBay dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

N.B.: Vi ricordiamo di inserire il codice sconto "NOVEDAYS" al carrello per ottenere lo sconto del 15%.

