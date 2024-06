AirPods di 3a gen con MagSafe oggi al MINIMO STORICO: affrettatevi! (-50€)

Mentre siamo in attesa delle numerose novità promesse da Apple nel corso del suo ultimo Keynote, come le integrazioni con l'IA, non mancano novità per gli ottimi articoli del colosso di Cupertino. Questo nuovo sconto presente su Amazon riguarda infatti gli AirPods di 3a generazione, ottimi per gli utenti Apple alla ricerca di un paio di auricolari di alta qualità. Questa imperdibile offerta porta il dispositivo con custodia di ricarica MagSafe al prezzo speciale di 159,90€, rispetto agli originali 209,00€. Ciò significa un risparmio di ben 50!

AirPods di 3a gen con custodia di ricarica MagSafe, chi dovrebbe acquistarli?

Questi auricolari sono perfetti per gli utenti Apple appassionati di musica e sport, che non vogliono lasciare a casa i loro brani preferiti e desiderano un dispositivo resistente a sudore e acqua. Con fino a 6 ore di ascolto continuo con una singola carica e fino a 30 ore totali grazie alla custodia di ricarica, il dispositivo non lascerà mai nessun utente sul più bello. Proprio la custodia può essere ricaricata in due modi: con un cavo di ricarica Lightning (incluso nella confezione) o con un dispositivo con ricarica wireless compatibile, il che aumenta ulteriormente la versatilità del prodotto.

Il sensore di pressione incorporato facilita il controllo delle chiamate e della musica anche in movimento, rendendo l'esperienza d'uso ancora più intuitiva. Non mancano tuttavia i comandi vocali, dato che in qualunque momento è possibile pronunciare "Hey Siri" per avere l'assistente a portata di mano. Le cuffie offrono tecnologie audio molto avanzate, tra cui audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa ed equalizzatore adattivo, che calibra la musica in base alla forma dell'orecchio: tutto perfetto per immergersi in audiolibri, podcast o musica in qualunque luogo e momento!

Troviamo inoltre una gamma di microfoni che si occupano del rilevamento vocale e del movimento, rendendo facile la comunicazione grazie all'altissima qualità dell'audio in uscita. Per quanto diano il loro meglio in accoppiata ad altri dispositivi Apple, gli AirPods di 3a gen permettono anche il collegamento Bluetooth, per la massima compatibilità con altri sistemi, dove a parte la mancanza delle funzioni con Siri risultano comunque ottimi.

Al prezzo attuale di 159,90€, gli AirPods Apple di terza generazione rappresentano un'ottima offerta per chi cerca qualità audio superiore, comodità e innovazione. La loro resistenza all'acqua e al sudore, insieme alle caratteristiche di audio spaziale ed equalizzatore adattivo, li rendono ideali sia per l'uso quotidiano che per le sessioni di allenamento più intense.

