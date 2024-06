Apple lancia la nuova app Passwords per sfidare 1Password e LastPass

Apple Inc. si appresta a lanciare una nuova applicazione chiamata Passwords, che sarà introdotta con l'obiettivo di semplificare l'accesso a siti web e software per i suoi utenti. Questa mossa è parte degli aggiornamenti dei sistemi operativi iOS 18, iPadOS 18 e macOS 15, previsti per le prossime versioni di iPhone, iPad e Mac. L'annuncio ufficiale avverrà il 10 giugno durante la Worldwide Developers Conference di Apple.

L'applicazione Passwords è basata sul servizio iCloud Keychain di Apple, che permette di sincronizzare password e informazioni degli account tra vari dispositivi. Questa funzionalità, precedentemente integrata nelle impostazioni del dispositivo o attivata automaticamente durante l'accesso a un sito web, verrà ora resa più accessibile grazie a un'app dedicata. L'obiettivo è, ovviamente, quello di incoraggiare l'utilizzo di password sicure e incrementare la privacy sui dispositivi del brand.

123RF / alexan107

Passwords potrà generare password automaticamente e organizzarle efficacemente, mostrando una lista di login dell'utente suddivisa per categorie come account, reti Wi-Fi e Passkeys (quest'ultima è una tecnologia promossa da Apple che sostituisce le password tradizionali con sistemi di autenticazione biometrica, come Face ID e Touch ID). Le password salvate potranno essere facilmente utilizzate per il login automatico in siti web e app.

Oltre alla compatibilità con dispositivi iOS, iPadOS e macOS, l'applicazione funzionerà anche con il nuovo Vision Pro headset e i computer Windows. Passwords includerà anche la capacità di supportare codici di verifica e funzionerà similmente a un'app di autenticazione, come Google Authenticator.

Il lancio di Passwords segna un aumento della competizione con software di gestione password di terze parti, come 1Password e LastPass. Tuttavia, Apple permetterà agli utenti di importare password da questi servizi concorrenti, facilitando la transizione al nuovo sistema.