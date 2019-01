Apple Maps si arricchisce con nuove città italiane in modalità Flyover 3D

Apple continua a espandere e a migliorare le sue mappe. La casa di Cupertino ha esteso ad altre città il Flyover, la modalità che permette la visualizzazione 3D dei luoghi che vogliamo visitare. Le località italiane aggiunte sono Reggio Calabria, Siracusa, Padova e Treviso.

Le novità non si esauriscono qui. Nella pagina dedicata alle funzioni di Apple Maps, si nota anche la disponibilità di altre mappe indoor per potersi orientare nei centri commerciali al coperto e all’interno di alcuni aeroporti. In alcune località, gli aggiornamenti potrebbero essere stati implementati da mesi ma ora l’elenco aggiornato ci permette di sapere esattamente dove possiamo usufruire di tale funzionalità.

Per quanto riguarda invece la funzione relativa alle informazioni sui limiti di velocità, quest’ultima sarà disponibile anche per il Canada. Gli utenti canadesi hanno notato l’update già da alcuni mesi. Prima dell’aggiunta del Canada, queste informazioni erano disponibili solo nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

Ricordiamo che Apple aggiorna periodicamente l’elenco delle disponibilità, per cui alcune funzioni potrebbero non essere subito disponibili oppure a disposizione già da un po’ di tempo. Se volete sapere dove poter sfruttare i servizi di Apple Maps, potete visitare la pagina dedicata al seguente link.