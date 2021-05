Apple Music regala agli abbonati la musica lossless e Amazon segue a ruota

A partire dal mese di giugno, per i nuovi e già clienti Apple Music, verrà attivato il piano Audio spaziale con supporto Dolby Atmos. Tutto ciò senza alcun costo aggiuntivo.

Questo nuovo set di migliorie audio verrà reso disponibile sull’intero catalogo. I brani verranno arricchiti con un audio spaziale a 360 che, supportato dal Dolby Atmos, renderà più coinvolgente l’ascolto con inclusa la possibilità di essere al centro del suono direzionandolo con il movimento della testa.

Per arrivare a questo risultato e per espanderne sempre più il catalogo, Apple ha lavorato con le case discografiche, autori, artisti, cantanti, etc. D’ora in poi le oltre 75 milioni di tracce presenti in Apple Music saranno riproducibili in Lossless Audio, qualità che si contraddistingue per lasciare intatte le produzioni musicali senza alterarne il contenuto in fase di riproduzione.

Amazon non è rimasta a guardare e ha risposto ad Apple con il nuovo servizio Amazon Music che garantirà, anch’esso senza costi aggiuntivi, la qualità Hi-Fi per tutti i brani a catalogo.

Come per Apple, la mossa di Amazon è notevole, in quanto eliminerà il piano che si doveva attivare a parte per avere ciò che d’ora in poi offrirà gratuitamente. Insomma, un bel risparmio.

Quindi Amazon Music diventa più semplice e al costo di 9,99 euro al mese offre più di 70 milioni di tracce Hi-Fi con una profondità a 16 bit e un campionamento a 44,1 kHz. Ed ancora milioni di brani in qualità Ultra HD con una profondità a 24 bit e una frequenza di campionamento a 192 kHz.

Ecco i nuovi piani:

Apple Music, 9,99 euro al mese con 90 giorni di prova per i nuovi iscritti:

Amazon Music HD, 9,99 euro al mese con 90 giorni di prova per i nuovi iscritti.