Apple Music sbarca sui dispositivi Alexa in Europa

Per il momento la compatibilità di Apple Music con Alexa è disponibile nel Regno Unito e in Irlanda. A breve verrà estesa a tutta Europa.

Buone notizie per i possessori europei di dispositivi Alexa. Da oggi infatti è possibile utilizzarli in abbinata ad Apple Music, il servizio di streaming musicale dell’azienda di Cupertino. Si tratta di una possibilità resa disponibile negli Stati Uniti a fine 2018, e che finalmente debutta anche nel Vecchio Continente.

Come sempre accade in questi casi, il supporto viene esteso gradualmente a macchia d’olio. Per adesso le prime nazioni interessate sono Regno Unito e Irlanda, ma è solo questione di tempo affinché arrivi anche in Italia. Sarà dunque possibile presto anche per noi riprodurre i brani su Apple Music sfruttando i classici comandi di Alexa.

Peraltro, l’azienda di Cupertino conferma la strategia di allargare la compatibilità del proprio servizio di streaming musicale. Solo qualche settimana fa è stato infatti annunciato il supporto anche ad Amazon Fire TV, e chissà che possano esserci altre novità nei prossimi mesi.

Ennesima conferma di quanto i servizi comincino a ricoprire un ruolo central e nel business di Apple che, com’è ormai noto e com’è stato ben evidente nel Keynote del 25 marzo, mira a diversificare la propria offerta cercando di svincolarsi un po’ dall’andamento dei soli iPhone. Staremo a vedere se questa strategia pagherà o meno nel tempo.