Apple News+, in futuro potrebbe avere le versioni audio degli articoli

Apple News+ potrebbe in futuro presentare delle versioni audio degli articoli pubblicati sulla sua piattaforma. A riportare l’indiscrezione è Digiday secondo cui il colosso di Cupertino avrebbe chiesto agli editori che partecipano al programma l’autorizzazione a produrre delle audio storie dei loro articoli.

A quanto pare, sarà la società guidata a Tim Cook a gestire tutti i costi di produzione, senza chiedere uno sforzo maggiore agli editori. Non cambierebbe nemmeno il compenso che questi ultimi ricevono. Non sappiamo quando e se la novità verrà effettivamente rilasciata. Ci sarebbero infatti alcuni problemi che impediscono l’evoluzione del progetto.

Da un lato, ci sarebbe la questione relativa ai contratti che i freelance hanno con le case editrici. Sembra infatti che non sia possibile convertire il testo in altre versioni (audio in questo caso) senza prevedere un pagamento extra e senza un consenso esplicito. Dovrebbero essere dunque gli editori a proporre le storie di cui hanno pieni diritti e lasciare ad Apple produrre la versione audio.

Dall’altro, ci sarebbe lo scetticismo degli editori sull’iniziativa. Ci sarebbero dubbi sull’effettivo interesse degli utenti ad ascoltare articoli. Inoltre, secondo la fonte, si teme un abbassamento dei guadagni in quanto il tempo speso ad ascoltare un articolo potrebbe essere sfruttato dall’utente per leggere più storie. Una preoccupazione che fa eco ai precedenti rapporti sugli editori insoddisfatti dei guadagni su Apple News+.