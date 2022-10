In un’intervista rilasciata al The Wall Street Journal, il capo del marketing di Apple ha confermato l’arrivo di un iPhone dotato di porta USB Tipo-C, perlomeno in Europa. Tuttavia l’azienda non è felice di essere stata obbligata ad utilizzare tale standard.

Parlando con la giornalista Joanna Stern, il capo del marketing di Apple Greg Joswiak ha confermato che gli iPhone del futuro non utilizzeranno più una porta Lightning, la quale sarà sostituita con il più comune e intercompatibile USB Tipo-C. “Ovviamente dovremo adeguarci, non abbiamo scelta“, ha affermato.

Alla richiesta della Stern riguardo a quando potremo vedere sul mercato il primo iPhone USB Tipo-C Joswiak ha risposto:

“Sono gli europei a dettare i tempi per i clienti europei“.

Attualmente, la legge stabilisce che “tutti i telefoni cellulari e i tablet” dovranno utilizzare l’USB Tipo-C entro “l’autunno 2024”. Quando chiesto se anche gli iPhone al di fuori dalla EU saranno equipaggiati con il connettore USB non c’è stato alcun commento, ma per la semplificazione delle catene di montaggio è molto probabile che tutti gli iPhone globali passeranno al “nuovo” standard.

Apple ha però chiarito in modo inequivocabile che non è contenta di essere stata costretta per legge ad effettuare il passaggio. Prima di riconoscere che l’azienda deve rispettare la legge, Joswiak si è dilungato in una lunga spiegazione su come Apple abbia storicamente preferito seguire la propria strada e fidarsi dei propri ingegneri piuttosto che essere costretta ad adottare standard hardware dai legislatori. Ha citato esempi di conformità a Micro USB e apparecchi acustici come situazioni in cui Apple è stata spinta a soddisfare requisiti da loro reputati sconsiderati.

Ha inoltre suggerito che gli alimentatori di ricarica con cavi removibili hanno in gran parte risolto il problema della standardizzazione e ha affermato che il passaggio dell’iPhone da Lightning a USB Tipo-C causerà molti rifiuti elettronici. Di contro c’è da dire che Apple era l’unica ancora ad utilizzare un connettore non standard e non utilizzabile dagli altri brand, obbligando chiunque possieda un iPhone a portarsi appresso il proprio cavo Lightning oppure ad acquistarne di nuovi da tenere sempre a portata di mano tra auto, casa e ufficio.

Tecnicamente un iPhone senza porte di ricarica e completamente wireless potrebbe evitare questo obbligo. Apple non sembra però intenzionata ad aggirare la nuova normativa e di conseguenza possiamo affermare con certezza che i nuovi iPhone del 2024 saranno dotati della porta USB Tipo-C.