Voci di corridoio dicono che Apple avrebbe sviluppato, e prodotto, una nuova versione di Apple Pencil dedicata ad iPhone 14 e iPad 10.

Stando a quanto riportato su un post Weibo (l’equivalente cinese di Twitter) Apple avrebbe portato a termine la creazione e la produzione di una versione, relativamente economica, della sua Apple Pencil. Indicata con il “nome in codice” Marker, Apple avrebbe invece deciso all’ultimo minuto di non volerla immettere sul mercato.

Non solo, sempre secondo la stessa fonte, l’azienda di Cupertino avrebbe prodotto ben un milione di unità prima di fermare (del tutto?) il progetto. Giusto specificare che l’autore del post non ha una grande storia di leak (di fatto è apparso su Weibo da poco tempo) e quindi quanto riportato andrebbe preso quanto meno con molta cautela (se non addirittura interpretato come una fake news).

Ma, volendo decidere di prendere le info fornite per vere e affidabili, la nuova Apple Pencil avrebbe dovuto essere messa in vendita attorno ad Aprile 2023 ad un prezzo di circa 50 dollari. La cosa veramente interessante di questo progetto sarebbe stata un’altra: la sua compatibilità con iPhone e l’assenza della porta lightning.

Quanto alla compatibilità con lo smartphone Apple, l’autore del leak non si sbilancia particolarmente: non è quindi dato sapere se avremmo potuto usare la nuova Apple Pencil solo sull’ultima versione di iPhone o se, invece, fosse prevista una qualche sorta di retrocompatibilità. La seconda caratteristica era invece dovuta al fatto che questo nuovo device non avrebbe avuto una batteria integrata ma avrebbe sfruttato un sistema simile a quanto già visto fare da altri brand: grazie alla presenza di un chip sarebbe stata in grado di alimentarsi attraverso il display.

Inutile dire che la cosa avrebbe risolto uno delle situazioni più invise ai sostenitori della casa di Cupertino: iPad 10 è dotato di una porta USB-C, ma funziona comunque solo con l’Apple Pencil di prima generazione dotata di porta Lightning. Ne consegue che sia necessario utilizzare un adattatore (venduto separatamente) per accoppiare l’Apple Pencil con iPad e poterla caricare.

E voi cosa ne pensate: vi piacerebbe vedere arrivare Apple Marker?