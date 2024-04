Solo oggi a 27€: il caricatore USB perfetto anche per il MacBook

Progettato per essere compatto, questo caricatore USB-C non solo vanta un design elegante, ma offre anche la praticità di ricaricare simultaneamente due dispositivi, MacBook inclusi. Oggi, si distingue per un'offerta vantaggiosa: uno sconto senza precedenti lo rende più accessibile, abbassandone il prezzo di alcuni euro rispetto al suo già conveniente minimo storico. Una rarità nel mercato, permettendovi di aggiudicarvi questo caricatore da 65W a soli 27,43€, rispetto al prezzo abituale di 41,99€.

Caricatore USB-C INIU 65W, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo modello è ideale per chi cerca una soluzione di ricarica rapida e affidabile per più dispositivi contemporaneamente. È consigliato a chi non può permettersi di rimanere senza autonomia in movimento, dagli studenti a qualsiasi persona che dipenda fortemente da dispositivi elettronici portatili come smartphone, tablet e laptop durante la giornata.

Grazie alla sua capacità di ricaricare due dispositivi simultaneamente con una potenza massima di 65W, è perfetto poi per chi non ha tempo da perdere e necessita di una carica veloce per essere sempre operativo. Il design salvaspazio lo rende facile da portare in borsa o nello zaino, garantendo che anche lo spazio non sia mai un problema. Inoltre, chi punta alla sicurezza troverà in questo caricatore una soluzione ideale.

Dotato del sistema di protezione TempGuard 2.0, questo modello garantisce ricariche sicure monitorando la temperatura di ricarica oltre 3 milione di volte al giorno, proteggendo così i dispositivi da danni potenziali causati dal surriscaldamento. La versatilità è un altro punto di forza, essendo capace di alimentare oltre 1.000 dispositivi differenti. Quindi, sia che vi serva una carica efficiente per il vostro MacBook, iPad, iPhone, Galaxy o qualsiasi altro dispositivo, questo caricatore sa offrirvi ciò che vi serve al prezzo a un prezzo oggi irrisorio.

