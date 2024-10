Apple permette finalmente di cambiare email iCloud su iOS 18

Apple introduce una novità importante per gli utenti iOS: a partire dalla versione 18.1, sarà possibile modificare completamente l'indirizzo email iCloud associato al proprio account.

Fino ad ora, gli utenti potevano impostare un alias per l'invio di email, ma non avevano la possibilità di cambiare o rimuovere l'indirizzo email iCloud originariamente associato al loro account. Con il nuovo aggiornamento, gli utenti potranno modificare sia l'indirizzo email principale dell'account Apple che l'indirizzo email iCloud direttamente dall'app Impostazioni.

Questa è una grande novità per chi ha creato il proprio account Apple molto tempo fa.

Per effettuare la modifica, gli utenti dovranno accedere alle Impostazioni, toccare il proprio nome, selezionare "Accesso e sicurezza" e infine toccare l'indirizzo email pertinente. Apparirà un pulsante "Cambia indirizzo email" che consentirà di apportare la modifica desiderata.

È importante notare che, secondo Apple, una volta modificato l'indirizzo email, non si riceveranno più messaggi all'indirizzo @iCloud.com o @me.com precedente. Tuttavia, sarebbe teoricamente possibile utilizzare un alias iCloud per continuare a ricevere email. Inoltre, il vecchio indirizzo non sarà più disponibile per FaceTime e iMessage.

Questa nuova funzionalità offre maggiore flessibilità agli utenti che desiderano aggiornare il proprio indirizzo email iCloud, specialmente per coloro che hanno creato il proprio account molto tempo fa e non sono soddisfatti della scelta fatta all'epoca. Sebbene fosse già possibile utilizzare un alias iCloud per l'invio di email, durante la collaborazione su documenti iCloud, l'indirizzo email effettivo veniva spesso rivelato.

Insomma, la possibilità di modificare completamente l'indirizzo email iCloud rappresenta un significativo miglioramento nella gestione dell'identità digitale per gli utenti Apple, offrendo loro un maggiore controllo sulla propria presenza online e sulla privacy.