Apple presenta i nuovi iPad Air M2, c'è anche un modello da 13 pollici

Oltre a svelare i potentissimi iPad Pro con chip M4, Apple ha presentato la sua nuova gamma iPad Air 2024, introducendo per la prima volta due dimensioni formati diversi per il suo tablet più economico. Alla consueta opzione da 11 pollici si aggiunge un nuovo modello da 13 pollici, ampliando così la gamma di scelta per gli utenti. Entrambe le versioni sono equipaggiate con il chip M2 di Apple.

Il modello da 11 pollici si conferma ideale per la portabilità, mentre il nuovo formato da 13 pollici strizza l'occhio a chi usa il tablet per lavoro o intrattenimento grazie al suo ampio display. I nuovi iPad Air sono disponibili in quattro accattivanti colorazioni: blu, viola, starlight e grigio siderale. Il prezzo di partenza è fissato a 719€ per il modello da 11 pollici e 969€ per quello da 13 pollici, con disponibilità immediata sul sito ufficiale di Apple.

Le novità

I nuovi iPad Air sono equipaggiati con i chip M2 di Apple, dotati di una CPU a 8-core e una GPU a 10-core, che garantiscono prestazioni notevolmente migliorate rispetto alle generazioni precedenti. Il Neural Engine, ora a 16-core, è migliorato del 40% rispetto al chip M1, offrendo capacità di elaborazione AI eccezionali e accelerazione del machine learning direttamente sul dispositivo.

I nuovi modelli vantano entrambi un display Liquid Retina caratterizzato da rivestimento antiriflesso, tecnologia True Tone, e una luminosità elevata che si adatta a diverse condizioni di illuminazione. Inoltre, la gamma cromatica P3 assicura colori vividi e dettagli nitidi, promettendo un netto miglioramento in termini di esperienza visiva.

Per quanto riguarda le fotocamere, il nuovo iPad Air presenta una fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo e la funzione Inquadratura automatica, posizionata ora sul lato più lungo per ottimizzare le videochiamate. La fotocamera posteriore è anch'essa da 12MP con capacità di registrazione video 4K e supporto per video in slow-motion a 240 fps, ideale per catturare dettagli ad alta risoluzione.

La connettività è stata notevolmente migliorata con l'introduzione del Wi-Fi 6E, che offre velocità fino al doppio rispetto alla generazione precedente. I modelli cellulari supportano la tecnologia 5G, permettendo connessioni ultrarapide e sono dotati di eSIM per una maggiore flessibilità e sicurezza.

L'audio è arricchito da altoparlanti stereo disposti in modo orizzontale con audio spaziale che fornisce un suono immersivo e coinvolgente, specialmente sul modello da 13 pollici promette bassi "due volte più potenti" rispetto al modello precedente. Queste caratteristiche rendono il nuovo iPad Air uno strumento ideale tanto per la produttività, quanto per l'intrattenimento.

Raddoppia anche la memoria base che passa da 64GB a 128GB rispetto al precedente Air del 2022, mentre il pratico Touch ID integrato nel pulsante di accensione rimane identico a quello del modello precedente. In termini di accessori, i nuovi modelli sono compatibili con le precedenti versioni di Magic Keyboard per iPad Pro, permettendo agli utenti di sfruttare tastiere già in loro possesso o di scegliere di acquistarne di nuove per migliorare l'esperienza di scrittura e trasformare il tablet in un vero e proprio laptop portatile.

Questo aggiornamento rappresenta il primo significativo rinnovamento della linea iPad Air da quando Apple ha introdotto il modello con chip M1 due anni fa. Con queste novità, Apple mira a proporre una gamma di tablet ancora più versatile e capace di soddisfare le esigenze di un pubblico ampio, offrendo allo stesso tempo l'opportunità di scegliere un display più grande senza dover necessariamente optare per un iPad Pro, ad un prezzo più accessibile e con l'aggiunta di colorazioni più vivaci.

Disponibilità e prezzi

Il nuovo iPad Air 11" è in vendita a partire da €719 (Iva inclusa) per il modello Wi-Fi e da €889 (Iva inclusa) per il modello Wi-Fi + Cellular. Il più grande iPad Air 13" è in vendita a partire da €969 (Iva inclusa) per il modello Wi-Fi e da €1.139 (Iva inclusa) per il modello Wi-Fi + Cellular.