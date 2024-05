Apple svela i nuovi iPad Pro, con chip M4 e schermo OLED

Dopo una valanga di indiscrezioni, in occasione dell'evento Let Loose Apple ha finalmente svelato i nuovi iPad Pro. Disponibile in due varianti, con schermo da 11" o 13", il nuovo iPad Pro introduce il tanto atteso schermo OLED, che garantisce neri perfetti, un contrasto migliorato e una resa dei colori ancora più ricca. Le novità, però, non finisco qui.

A muovere i nuovi iPad c'è l'inedito chip Apple M4, già suggerito dalle indiscrezioni più recenti e confermato da Apple durante l'evento. M4 è il 50% più veloce di M2, presente nella passata generazione di iPad Pro, è il 20% più fresco ed è anche estremamente efficiente, dato che a parità di prestazioni consuma la metà rispetto a M2.

Tornando a parlare dello schermo, il display OLED dei nuovi iPad Pro raggiunge una luminosità di picco di 1000 nit, che arriva fino a 1600 nit per i contenuti HDR; sulle versioni da 1TB e 2TB è possibile scegliere un rivestimento nano-texture che dona una finitura opaca allo schermo. Il modello da 13 pollici è caratterizzato inoltre da uno spessore di soli 5,1 mm (5,3 mm per il modello 11 pollici), che lo rende il dispositivo più sottile mai realizzato da Apple.

Secondo Apple, il passaggio alla tecnologia OLED è un vantaggio soprattutto per i professionisti, utenti a cui di fatto è indirizzato iPad Pro. Oltre a un contrasto molto più elevato, che permette di raggiungere neri perfetti e di godere di uno spettacolo migliore anche mentre si guardano contenuti multimediali, il nuovo pannello elimina il blooming, ossia l'effetto che si ha quando le aree luminose si "espandono" nelle zone scure circostanti.

Con la nuova lineup di iPad Pro, Apple ha deciso di eliminare la distinzione finora presente tra i due modelli in termini di schermo: fino ad ora, quello con diagonale da 12,9 pollici vantava un pannello Mini LED di qualità superiore al pannello presente nella versione da 11 pollici. La nuova gamma offre lo stesso display OLED su entrambi i modelli, per la gioia dei creativi e dei professionisti che, magari, non necessitano di una diagonale più ampia.

Tra le tante novità non mancano quelle per la connettività. Oltre a 5G e Wi-Fi 6E, il nuovo iPad Pro ha anche una porta USB-C da 40 Gbps che supporta Thunderbolt 3 e USB 4.

Ci sono anche nuovi accessori

In concomitanza con i nuovi iPad Pro, Apple ha svelato anche una nuova Magic Keyboard e la tanto attesa Apple Pencil Pro, anch'essa anticipata dalle indiscrezioni delle ultime ore (ve ne parliamo in modo approfondito in questo articolo). La nuova Magic Keyboard non offre particolari novità rispetto al modello precedente, salvo l'essere più sottile e leggera, un bel vantaggio per chi viaggia spesso con il proprio iPad Pro nello zaino.

Molto più interessanti le novità introdotte con Apple Pencil Pro, che introduce nuove funzioni come il feedback aptico, il giroscopio per orientare gli strumenti o i pennelli con cui si sta disegnando e la funzione "squeeze", che permette di aprire un menu dedicato con delle scorciatoie.

Disponibilità e prezzi

I nuovi iPad Pro possono già essere ordinati sul sito Apple, con prezzi a partire da 1219€ per il modello da 11 pollici e da 1569€ per quello da 13 pollici. La versione più costosa, con diagonale da 13", 2TB di storage, rivestimento nano-texture e connettività 5G, arriva a costare 3159€.

La nuova Apple Pencil Pro è invece disponibile a 149€, mentre la Magic Keyboard per il nuovo iPad Pro 13" con chip M4 costa 399€.