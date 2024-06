Apple presenta Image Playground: l'app che combatte gli usi impropri delle immagini AI

Durante il WWDC 2024, Apple ha presentato una serie di nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale per i suoi vari sistemi operativi. Tra queste, spicca Image Playground, un generatore di arte AI incluso in iOS 18. Grazie a nuove informazioni emerse, sappiamo ora di più sul funzionamento dell'app.

Come riportato da 9to5Mac, Craig Federighi, vicepresidente dell'ingegneria software di Apple, ha dichiarato durante un'intervista al WWDC che iOS 18 sarà in grado di "marcare i metadati" dei file di immagine, indicando se sono stati generati dall'AI.

Benché la beta corrente, dedicata agli sviluppatori, di iOS 18 non comprenda ancora le funzionalità AI annunciate (inclusa l'app Image Playground) un'analisi del codice beta ha rivelato numerosi riferimenti per identificare file generati dall'AI.

Questa novità dimostra l'impegno di Apple verso un uso responsabile dell'AI, ribattezzato Apple Intelligence sui dispositivi dell'azienda, e mira a prevenire che immagini false vengano scambiate per reali.

L'app Image Playground permetterà di creare arte AI su richiesta. Potrà essere integrata in varie applicazioni, come Messaggi o Note, facilitando la creazione di nuove immagini AI all'occorrenza. Che si tratti di un emoji personalizzato o di un'immagine di un amico in un ambiente scelto dall'utente, le possibili applicazioni sono molteplici.

Le immagini generate da Image Playground adotteranno uno stile da cartone animato, piuttosto che uno realistico, un metodo che Apple sta adottando per limitare gli abusi di tali strumenti. Se gli utenti sono indecisi su cosa creare, saranno disponibili anche suggerimenti di prompt.

Secondo Apple, questi modelli AI sono stati allenati su "dati con licenza" e "dati disponibili pubblicamente" reperiti dal web. Pertanto, se un'opera d'arte è online, è probabile che Apple Intelligence sia stata addestrata su di essa, a meno che il sito di pubblicazione non abbia deciso di escludersi dal processo.

Le funzionalità di Image Playground saranno disponibili in una futura beta, secondo quanto comunicato da Apple. Tuttavia, solo gli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max attualmente disponibili avranno l'hardware necessario per supportarla. Queste funzionalità di generazione di arte AI saranno disponibili anche sui Mac con Apple Silicon e sugli iPad Pro muniti degli stessi processori.