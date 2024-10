Apple sfida Xbox con nuova app di gaming mobile

Secondo quanto riportato da 9to5Mac, Apple starebbe sviluppando una nuova app dedicata al gaming per iPhone. Fonti interne avrebbero rivelato l'esistenza di questo progetto, che mira a creare un hub unificato per i videogiochi su iOS.

La nuova applicazione dovrebbe integrare le funzionalità dell'App Store e del Game Center in un'unica interfaccia, senza però sostituire completamente quest'ultimo. Secondo le indiscrezioni, l'app sarà strutturata in diverse sezioni, tra cui una dedicata ai giochi installati, una per giocare subito e una per interagire con gli amici.

Tra le caratteristiche principali ci sarebbero la promozione di eventi speciali legati ai giochi, notifiche push per aggiornamenti importanti e persino l'integrazione con FaceTime e iMessage per facilitare la comunicazione tra giocatori. Apple starebbe, inoltre, valutando di consentire agli sviluppatori di offrire mini-giochi basati sulla tecnologia App Clips.

L'obiettivo sembra essere quello di creare un'esperienza di gioco più social e coinvolgente su iPhone.

Insomma, questo nuovo hub per il gaming potrebbe rappresentare un importante passo avanti per Apple nel settore videoludico mobile: la mossa sembra voler contrastare la crescente popolarità di servizi come l'app Xbox (che, per gli abbonati Game Pass, consente di sfruttare il cloud gaming per giocare nel proprio smartphone), offrendo agli utenti iOS un ecosistema di gioco più ricco e integrato.

Non è ancora chiaro se l'app sarà disponibile solo su iPhone o se verrà estesa anche ad altri dispositivi Apple come Mac, iPad e Vision Pro. Se la nuova app dovesse rivelarsi efficace, potrebbe rafforzare significativamente la posizione dell'iPhone nel mercato degli smartphone da gaming. L'integrazione di funzionalità social e la promozione mirata di contenuti potrebbero rendere l'esperienza di gioco su iOS più coinvolgente e competitiva rispetto ad altre piattaforme. Inoltre, questa novità potrebbe aprire la strada al lancio di un controller ufficiale Apple per il gaming mobile.

Resta da vedere come reagiranno gli sviluppatori e se questa mossa spingerà più creatori a puntare sulla piattaforma Apple per i loro titoli mobile.