Apple Vision Pro, se lo vuoi comprare dovrai prendere un appuntamento

L'annuncio di Vision Pro di Apple ci ha dato un'anteprima di ciò che potrebbe essere il futuro dell'informatica mobile secondo l'azienda di Cupertino.

Il visore è stato presentato all'evento WWDC 2023 dell'azienda, con un lancio previsto per l'inizio del prossimo anno. In precedenza si pensava che Vision Pro sarebbe stato lanciato a gennaio, ma sembra che Apple abbia ancora del lavoro da fare prima di renderlo disponibile al pubblico.

Sebbene l'azienda abbia già dei chiari piani di distribuzione per far testare Vision Pro in anteprima, Mark Gurman di Bloomberg afferma, nella sua ultima newsletter Power On, che il visore sarà reso disponibile per il pubblico "intorno a marzo".

Come detto durante la presentazione, il visore verrà lanciato inizialmente negli Stati Uniti e gradualmente verrà rilasciato anche nelle altre nazioni fra il 2024 e il 2025.

Una volta disponibile, però, il visore verrà venduto su appuntamento presso i negozi al dettaglio Apple. Sarà possibile acquistare il dispositivo anche attraverso il negozio online di Apple, ma l'azienda non prevede, almeno per il momento di rendere disponibile il visore Vision Pro attraverso venditori di terze parti, in quanto desidera rendere l'acquisto per l'utente finale, un'esperienza transitoria il più completa possibile verso questa nuova tecnologia.

Per varie ragioni, sarebbe complicato per i venditori terzi vendere Vision Pro, offrendo la stessa esperienza. Ad esempio, l'Apple Store potrà offrire fasce su misura, e lenti per la vista, realizzate appositamente per il dispositivo proprio durante l'appuntamento preso con il cliente.

I venditori terzi dovrebbero avere in magazzino diverse varianti di fasce e lenti per soddisfare gli utenti e non potrebbero comunque, nel caso degli store online, permettere una prova in tempo reale del visore per comprendere se tutto è della misura, o della gradazione, corretta.

Per quanto riguarda la vendita tramite Apple online store, l'azienda prevede di offrire la possibilità di fissare un appuntamento al cliente in qualsiasi momento, in maniera tale da potersi recare o a ritirare il device, provando tutte le funzioni e le misure prima di uscire dallo store, o per poter andare con il Vision Pro a sistemare eventuali dettagli che necessitano misure specifiche.

Attualmente Apple sta testando visionOS con gli sviluppatori e prevede di correggere tutti i bug e i problemi per un lancio privo di problemi.

L'ultima beta di visionOS include video e manuali per l'utente finale, il che suggerisce che l'azienda ha intenzione di distribuire a breve periodo Vision Pro, si suppone agli addetti ai lavori.

Anche la beta di iOS 17.2 include alcuni asset complementari per Vision Pro, come AirPlay Receiver e il supporto per registrare video spaziali sull'iPhone 15 Pro.

Mark Gurman di Bloomberg, però, sostiene che Apple ospiterà il suo evento primaverile intorno a marzo, e che quello sarà il momento in cui Apple Vision Pro verrà immesso sul mercato di massa, assieme ai nuovi iPad Pro con display OLED.

Vi ricordiamo che, salvo modifiche dell'ultimo minuto, Apple Vision Pro sarà disponibile a un prezzo di listino di $3.499.