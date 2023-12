Apple Vision Pro sta procedendo bene, ecco quando arriva

Bloomberg riporta che Apple sta accelerando la produzione del suo attesissimo visore Vision Pro, con l'obiettivo di completare le prime unità entro fine gennaio e pianificare il lancio al dettaglio per il mese di febbraio.

Secondo fonti anonime, la produzione procede senza intoppi nelle fabbriche cinesi di Apple, anche se lo stato attuale del processo produttivo potrebbe ancora presentare dei piccoli problemi dell'ultimo minuto che andrebbero a influire sulla tempistica del lancio.

Al momento, però, l'azienda è determinata a seguire il piano stabilito per presentare definitivamente il Vision Pro nelle prossime settimane e procedere alla vendita delle prime unità a febbraio (anche se ancora non è stata stabilita una data).

Mark Gurman, nell'articolo scritto per Bloomberg, menziona anche i preparativi che Apple sta effettuando negli Stati Uniti in vista del lancio del Vision Pro.

Questi includono la formazione dei dipendenti dei negozi al dettaglio dell'azienda di Cupertino, la preparazione dei negozi stessi per le dimostrazioni del prodotto e l'incoraggiamento degli sviluppatori a ottimizzare le proprie app per visionOS.

Come già anticipato a più riprese, difatti, Apple Vision Pro potrà essere acquistato previo appuntamento direttamente negli Apple Store. La vendita sullo store online di Apple, difatti, pare richiederà, almeno inizialmente, il ritiro presso un negozio fisico, in modo tale da agevolare la scelta degli accessori utili per indossare il vision Pro, evitando spiacevoli problemi di taglie errate.

Il lancio del Vision Pro a febbraio sta suscitando sempre più interesse nel pubblico statunitense, il primo che potrà acquistare il visore di Apple. In un sondaggio condotto da 9to5Mac, con 4.500 partecipanti, il 21% ha espresso interesse all'acquisto e il 15% non ha ancora preso una decisione precisa, dichiarando di attendere di poterlo visionare di persona o, perlomeno, un evento più approfondito che permetta di vedere in azione il prodotto finale e che ne mostri più funzionalità.