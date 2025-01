Apple Watch salva la vita a due sciatori dopo caduta di 300 metri | Video

Un drammatico salvataggio a Stevens Pass, nello stato di Washington, ha evidenziato l'importanza delle funzionalità di emergenza degli smartwatch, in particolare di Apple Watch. Due sciatori, caduti per circa 300 metri in una zona impervia, sono stati tratti in salvo grazie all'intervento tempestivo dei soccorsi, allertati proprio dall'SOS Emergenze di un Apple Watch.

Secondo quanto riportato dalle notizie locali, un gruppo di tre sciatori si trovava sulle piste di Stevens Pass quando uno di loro è precipitato per un dislivello di circa 300 metri, riportando una ferita alla gamba. L'Apple Watch indossato dallo sciatore ha immediatamente rilevato la caduta e ha inviato un segnale di SOS Emergenze all'ufficio dello sceriffo della contea di Chelan.

La squadra di soccorso aereo della contea di King è stata immediatamente inviata sul luogo dell'incidente, raggiungendo gli sciatori bloccati poco dopo il tramonto. Le immagini, diffuse su YouTube e definite "piuttosto intense", mostrano le operazioni di recupero, rese complesse dalla pendenza "molto ripida" del versante montuoso dove si trovavano i malcapitati.

Con grande sorpresa dei soccorritori, non era solo uno sciatore ad aver bisogno di aiuto. Infatti, gli operatori hanno trovato due sciatori feriti nel gruppo di tre, rendendo necessaria la decisione di trasportare tutti e tre in salvo tramite elicottero. Un'operazione complessa e delicata, portata a termine con successo grazie alla prontezza e alla professionalità dei soccorritori.

Sebbene non siano state rilasciate informazioni ufficiali sulle condizioni attuali dei due sciatori feriti, l'epilogo di questa vicenda sembra essere positivo. Questo episodio rappresenta un ulteriore esempio del valore cruciale delle funzionalità salvavita ormai integrate nei migliori smartwatch sul mercato. Funzioni come la chiamata di emergenza, la connettività satellitare e i servizi di localizzazione rendono dispositivi come l'Apple Watch indispensabili, specialmente per coloro che praticano attività all'aperto estreme, escursioni o esplorazioni in zone remote.

L'SOS Emergenze di Apple Watch consente all'utente di chiamare rapidamente i servizi di emergenza in caso di, appunto, un'emergenza. Questa funzionalità è disponibile su Apple Watch Ultra 2, Ultra, Series 8 o successivi, e persino su Apple Watch SE 2. Non è quindi necessario possedere il modello di punta per beneficiare di questa funzione vitale.

Internet è ormai ricco di notizie di dispositivi simili che hanno salvato vite umane. Recentemente, anche il CEO di Apple, Tim Cook, ha rivelato come l'Apple Watch abbia salvato la vita di suo padre, quando era ancora in vita, allertando i familiari e i servizi di emergenza dopo una caduta avvenuta mentre si trovava da solo in casa. Cook ha raccontato che i soccorritori hanno trovato suo padre privo di sensi, sfondando la porta per salvarlo.

È un promemoria potente del fatto che, in un mondo sempre più connesso, la tecnologia può e deve essere utilizzata per migliorare la nostra sicurezza e il nostro benessere. L'investimento in un dispositivo dotato di queste funzionalità salvavita non è solo un acquisto, ma un investimento nella propria sicurezza e in quella dei propri cari.