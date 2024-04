Apple Watch salva un'altra vita, uomo sviene sbattendo la testa e l'orologio chiama i soccorsi

In un recente incidente riportato dal New York Post, la straordinaria funzione di rilevamento delle cadute dell'Apple Watch si è rivelata un salvavita per Eric Zollinger, un agente immobiliare di New York.

L'incidente è avvenuto quando Zollinger ha preso una buca nascosta dall'acqua piovana, cosa che gli ha fatto perdere il controllo della bicicletta e l'ha fatto cadere sul marciapiede.

"Mi alzo e la prima cosa che controllo è se i miei denti sono a posto, perché qualche anno fa mi sono fatto mettere le protesi. Per fortuna erano a posto. Ho sbattuto il ginocchio destro e ho sbattuto il viso tra gli occhi e il naso e ho sbattuto il labbro contro i denti, ma non ho visto molto sangue", ha detto Zellinger.

Quando è tornato a casa ed è andato a farsi una doccia, del sangue ha iniziato a sgorgare dal naso, facendo sembrare il bagno "una scena del crimine". Zellinger ha avuto un capogiro ed è svenuto sbattendo la testa sul lato della vasca, perdendo i sensi.

Fortunatamente, la funzione di rilevamento delle cadute dell'Apple Watch di Zollinger è entrata in azione. In questo modo il dispositivo ha avviato una chiamata ai servizi di emergenza, fornendo un'assistenza vitale quando Zollinger era incapace di muoversi.

Riflettendo sull'incidente, Zollinger ha espresso gratitudine per il tempestivo intervento del suo Apple Watch, riconoscendone il ruolo fondamentale nel chiamare i soccorsi in un momento critico. Nonostante abbia inizialmente ignorato la gravità delle sue ferite, la rapida risposta del dispositivo ne ha evidenziato l'importanza come strumento potenzialmente salvavita.

Dopo l'incidente, la guarigione di Zollinger è progredita costantemente: i lividi si sono attenuati e il gonfiore è diminuito nelle settimane successive.

Il caso di Eric Zollinger sottolinea l'importanza delle innovazioni tecnologiche nel migliorare la sicurezza e il benessere delle persone. Grazie a funzioni come il rilevamento delle cadute integrato nei dispositivi indossabili, le persone possono godere di una maggiore tranquillità sapendo che l'assistenza è prontamente disponibile nei momenti di crisi.