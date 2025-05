Qualcomm svela Snapdragon 7 Gen 4: potenza per tutti

Qualcomm Technologies ha alzato il sipario sulla piattaforma mobile Snapdragon 7 Gen 4, un processore destinato a ridefinire gli standard di performance per dispositivi non premium. Questa evoluzione rappresenta un passo decisivo verso la democratizzazione di funzionalità avanzate tipiche dei top di gamma, come l'elaborazione dell'intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo e capacità fotografiche potenziate, per un segmento di mercato tradizionalmente caratterizzato da compromessi tecnici.

Il nuovo chipset si distingue per miglioramenti trasversali su tutti i fronti: le prestazioni della CPU segnano un incremento del 27%, mentre il rendering grafico guadagna un 30% di velocità rispetto alla generazione precedente. Particolarmente notevole è il balzo in avanti del 65% nelle capacità di elaborazione dell'intelligenza artificiale, un dato che sottolinea chiaramente la direzione verso cui si sta muovendo l'intero settore mobile.

Tra i primi produttori a scommettere sulla nuova piattaforma figurano colossi come HONOR e vivo, che hanno già annunciato l'integrazione dello Snapdragon 7 Gen 4 nei loro prossimi dispositivi commerciali previsti per i prossimi mesi. Questa rapida adozione testimonia la fiducia riposta nell'architettura Qualcomm da parte di aziende leader nel mercato asiatico e globale.

L'aspetto più rivoluzionario del nuovo Snapdragon 7 Gen 4 risiede nell'implementazione di funzionalità di intelligenza artificiale generativa direttamente sul dispositivo. Per la prima volta nella serie 7, gli utenti potranno accedere alla generazione di immagini tramite modelli di diffusione stabile, una tecnologia finora riservata ai dispositivi di fascia alta. Il chipset supporta inoltre i Large Language Models (LLM) e gli assistenti basati su intelligenza artificiale generativa, permettendo elaborazioni complesse senza necessariamente dipendere da connessioni cloud.

Chris Patrick, senior vice president di Qualcomm Technologies, ha evidenziato come questa nuova piattaforma rappresenti una svolta significativa: "Stiamo offrendo nuovi livelli di possibilità nella serie 7 con esperienze AI integrate direttamente nell'hardware, rendendo più facile che mai per gli utenti catturare, creare e condividere". Un'affermazione che sottolinea la visione strategica dell'azienda verso un futuro in cui l'AI diventa elemento centrale dell'esperienza mobile quotidiana.

Le capacità fotografiche rappresentano un altro punto di forza della nuova piattaforma. L'elaborazione avanzata delle immagini promette di elevare significativamente la qualità degli scatti, anche in condizioni di illuminazione complesse. Questo aspetto risponde alla crescente domanda degli utenti di smartphone di fascia media che considerano la fotocamera un elemento determinante nelle scelte d'acquisto.

Sul fronte del gaming, lo Snapdragon 7 Gen 4 integra una selezione di funzionalità della suite Elite Gaming di Qualcomm, permettendo esperienze di gioco più fluide e visivamente ricche. La GPU potenziata supporta grafiche più complesse mantenendo un consumo energetico controllato, elemento cruciale per sessioni di gioco prolungate.

Un'innovazione degna di nota è l'implementazione della tecnologia Qualcomm Expanded Personal Area Network (XPAN) per la prima volta al di fuori della serie 8. Questa tecnologia, insieme a Snapdragon Sound, promette un'esperienza audio di qualità superiore, confermando l'attenzione di Qualcomm verso un'esperienza multimediale a tutto tondo.

Weifeng Ouyang, Vice President di vivo, ha commentato la partnership con entusiasmo: "vivo e Qualcomm Technologies collaborano da anni per offrire esperienze eccezionali ai nostri utenti. Oggi siamo entusiasti di annunciare che il nostro prossimo smartphone sarà alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 7 Gen 4, progettata per immergere gli utenti in esperienze mobili innovative ed efficienti."

Anche Fei Fang, President of Products di HONOR, ha espresso il proprio entusiasmo per la collaborazione: "In HONOR siamo entusiasti di integrare la nuova piattaforma mobile Snapdragon 7 Gen 4 nel nostro prossimo dispositivo commerciale. Una piattaforma così potente ci consentirà di offrire prestazioni ineguagliabili e funzionalità all'avanguardia, elevando l'esperienza mobile dei nostri utenti nella loro vita quotidiana."

Con l'arrivo sul mercato dei primi dispositivi equipaggiati con Snapdragon 7 Gen 4 previsto nei prossimi mesi, gli utenti potranno presto sperimentare questa convergenza tra prestazioni elevate e accessibilità che promette di ridefinire le aspettative nel segmento medio del mercato smartphone.