Asus amplia la sua offerta di smartphone da gaming con ROG Phone 6 e ROG Phone 6 Pro, due modelli pensati for those who dare (“per coloro che osano”).

Nel realizzare la quinta generazione dei suoi gaming smartphone, Asus ha sfruttato l’esperienza maturata negli anni precedenti, in modo da ottenere due device maturi e praticamente imbattibili.

La “differenza” tra chi vince e tra chi perde la fanno i dettagli, e questo Asus lo sa bene. Dettagli come i millisecondi, che nelle partite più concitate sono da considerare. Proprio per questo, ROG Phone 6 e 6 Pro integrano uno schermo AMOLED HDR10+ da 6,78 pollici con un refresh rate che arriva addirittura a 165Hz.

A un display da record corrisponde un chipset altrettanto da record, ossia il nuovissimo Snapdragon 8+ Gen 1 (da notare il “plus”). Ne sostiene le performance il sistema di raffreddamento GameCool 6, con una struttura termica rinnovata per una dissipazione del calore ancora più efficiente.

L’alimentazione è garantita da due batterie da 3.000mAh ciascuna, per un totale di 6.000mAh. Ovviamente, la porta di ricarica è collocata su un lato, trattandosi di smartphone pensati per essere utilizzati in landscape la maggior parte del tempo. E a proposito di utilizzo in landscape, il sistema di controllo AirTrigger 6 consente all’utente di mappare fino a quattordici punti touch contemporaneamente.

Come tipico degli smartphone da gaming, ROG Phone 6 e 6 Pro fanno sfoggio di un design futuristico, con il logo ROG luminoso sulla back cover – nel caso del primo modello – e uno schermo PMOLED a colori – nel caso del secondo modello.

Le ulteriori differenze tra 6 e 6 Pro riguardano i tagli di memoria e le colorazioni disponibili: il 6 è disponibile in due varianti – 12GB/256GB e 16GB/512GB – e in due colorazioni – Phantom Black e Storm White –, mentre il 6 Pro è disponibile solo in una – 18GB/512GB, colore Storm White.

ROG Phone 6 e 6 Pro: specifiche tecniche

Variante ROG Phone 6 ROG Phone 6 Pro Colori Phantom Black / Storm White Storm White Piattaforma Piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a 3,2GHz GPU Qualcomm Adreno 730 SO & IU Android 12 con ROG UI e Zen UI

2 aggiornamenti del sistema operativo e almeno 2 anni di aggiornamenti della sicurezza Schermo AMOLED 6,78″, 20,4:9, 2448×1080, 395ppi, 165Hz, 1ms, certificatoHDR10+, frequenza di campionamento del tocco di 720Hz, latenza del tocco di 23 ms

Luminosità: da 5 nit a 800 nit @ APL100 + HBM o 1200 nit @ APL1

111,23% DCI-P3, 150,89% sRGB, Delta E < 1

Rapporto di contrasto: 1.000.000:1

Corning Gorilla Glass Victus 2.5D

SGS Eye Care 6,5% e SGS Seamless Pro (120Hz)

Rivestimento AS per ridurre l’attrito con le mani sudate Chip di visualizzazione Processore Pixelworks i6 Classificazione IP IPX4 Memoria/Archiviazione Fino a 16GB / 512GB

LPDDR5 /UFS3.1 Fino a 18GB / 512GB

LPDDR5 /UFS3.1 Memoria SD Nessuno slot per schede SD, supporto NTFS per l’archiviazione esterna Sensore Accelerometro, bussola elettronica, sensore di prossimità, luce ambientale, sensore di impronte digitali in-display,

Giroscopio, sensori a ultrasuoni per AirTrigger 6 e rilevamento della pressione dell’impugnatura Fotocamera posteriore Sensore principale Sony IMX766 da 50MP, fotocamera macro da 5MP e ultra grandangolare da 13MP Fotocamera frontale Sensore Sony IMX663 da 12MP Back cover Logo ROG illuminato (RGB) Schermo PMOLED a colori ROG Vision Registrazione video 8K (7680×4320) a 24 fps (fotocamera posteriore principale)

4K (3840×2160) @ 30/60 fps (fotocamera posteriore principale), @ 30 fps (seconda fotocamera posteriore)

1080p @ 30/60 fps; 720p a 30 fps

Stabilizzazione elettronica dell’immagine a 3 assi per fotocamere posteriori

Time Lapse (4K)

Video in slow motion (4K a 120 fps; 1080p a 240/120 fps; 720p a 480 fps)

Possibilità di scattare foto durante la registrazione di video Altoparlante Altoparlanti super lineari 12×16 a 5 magneti Uscita audio 2x Cirrus Logic CS35L45 con boost 15V Microfono Array a tre microfoni con tecnologia di riduzione del rumore OZO Tecnologia wireless IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(6E), 2×2 MIMO, 3 antenne

Supporto Wi-Fi Direct Navigazione UL 2×2 MIMO, Bluetooth 5.2

Profilo Bluetooth: HFP + A2DP + AVRCP + HID + PAN + OPP

Codec audio Bluetooth aggiuntivo: LDAC + aptX + aptX HD + aptX Adaptive + AAC GPS GNSS GPS(L1/L5), GLONASS(L1), Galileo(E1/E5a), BeiDou(B1/B2a), QZSS(L1/L5), NavIC(L5) SIM Doppia SIM dual standby

Doppia Nano SIM (DSDV LTE+LTE) NFC Supportato (supporto Card mode da spento) Batteria Doppia batteria con design MMT da 3.000 mAh, 6.000 mAh in totale (tip.) Caricabatterie Adattatore da 65W (21V 3A) PD3.0 / QC5.0 / Direct Charge Dimensioni 173 x 77 x 10,3 mm Peso 239g Accessori Aero case

HyperCharge Power adapter

Prezzi e disponibilità

ROG Phone 6 è disponibile da subito in preorder nei negozi online all’interno di un bundle comprensivo della ventolina AeroActive Cooler 6 (valore 99,90 euro). Per poter preordinare ROG Phone 6 Pro, invece, bisognerà attendere ancora qualche settimana (è sempre possibile ricevere una notifica via e-mail recandosi sulla pagina del prodotto e cliccando sul tasto “Avvisami”). A parte il preorder, entrambi i modelli saranno disponibili in vendita da metà luglio.

Di seguito il dettaglio sui prezzi:

Accessori: