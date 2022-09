Dopo aver visto in azione il più recente modello della fortunata serie gaming realizzata da Asus per il mercato smartphone mobile, oggi l’azienda presenta una nuova coppia d’assi della famiglia ROG, dedicata espressamente ai più fanatici delle performance. Scopriamo insieme Asus ROG Phone 6D e la sua versione Ultimate, in attesa di vederli nuovamente protagonisti sulle nostre pagine con le rispettive future prove complete.

Asus ROG Phone 6D, le prestazioni non conoscono limiti

In un mercato dove è sempre più difficile innovare, ci pensa Asus con la sua famiglia di dispositivi ROG a portare sempre novità. Asus ROG Phone 6D e la sua versione Ultimate ereditano infatti quanto di buono visto sugli ultimi esemplari della serie 6, proponendo però un paio di modifiche ancora più estreme e indicate specificatamente per il mercato dei gamers più accaniti.

Nel tentativo infatti di offrire quella che l’azienda definisce come l’esperienza videoludica da mobile più immersiva di sempre, i nuovi arrivati sul mercato portano in dote un nuovo processore (MediaTek Dimensity 9000+) unito a un nuovo comparto batteria da addirittura 6000mAh (due celle da 3000mAh con supporto alla ricarica rapida da 65W) per prestazioni senza pari e tempi di attesa fra una sessione di gioco e l’altra ridottissimi, dovuti appunto alla ricarica super veloce (tempi che potrebbero essere anche evitati utilizzando la ricarica tramite porta UBS Tipo-C laterale, pensata per permettere la ricarica anche durante l’utilizzo in orizzontale dei videogiochi).

La potenza da sola non è però elemento in grado di donare anima da “gioco” a un terminale e Asus questo lo sa bene. Ecco perché i dispositivi della serie ROG si prefiggono l’obiettivo di raggiungere tale etichetta andando anche a scavare nei dettagli più minimi per offrire ai videogiocatori un’esperienza senza pari. In questo sono da indicare anche nei nuovi Asus ROG Phone 6D e la relativa versione Ultimate alcune chicche pressoché uniche all’interno del mercato, come la presenza di addirittura 16GB di memoria RAM e un sistema di vibrazione studiato appositamente per restituire il feedback più accurato possibile in ogni contesto di gioco.

Il sistema stereo, in grado d’immergere il giocatore all’interno dell’azione di gioco, si unisce poi a un software studiato da Asus nel corso degli anni specificatamente per i videogiocatori, andando a unire animo casual a funzioni pensate per le massime prestazioni senza rinunce, rendendo i dispositivi ROG adatti a ogni contesto d’utilizzo.

Le potenzialità hardware sono poi estremizzate da due elementi, caratteristici della serie ROG e portati al limite con i nuovi dispositivi della famiglia 6D. Si tratta del supporto agli accessori esterni, da sempre un vanto di Asus in grado di rendere l’esperienza di gioco senza pari, unito a un nuovo sistema di areazione interna (appannaggio esclusivo della variante Utlimate), per prestazioni ad alto livello anche in sessioni prolungate di utilizzo.

Scheda tecnica dei nuovi Asus ROG Phone 6D

Asus Rog Phone 6D Asus Rog Phone 6D Ultimate Dimensioni e peso 173 x 77 x 10,3 mm

239g 173 x 77 x 10,3 mm

247g Display 6,78” (20,4:9) 2448×1080 (395ppi) – 165Hz (720Hz touch sampling rate)

AMOLED HDR10+ (800nit) – 2.5D Corning Gorilla Glass Victus Processore 3,2GHz MediaTek Dimensity 9000+ Mobile Platform GPU Mali-G710 Memorie Fino a 16GB / 512GB

LPDDR5X / UFS3.1 Fotocamere Fotocamere Posteriori : 50MP Sony IMX766 main sensor 13MP ultra-wide, macro camera

: 50MP Sony IMX766 main sensor 13MP ultra-wide, macro camera Fotocamera Anteriore: 12MP Sony IMX663 sensor Fotocamere Posteriori : 50MP Sony IMX766 main sensor 13MP ultra-wide, macro camera

: 50MP Sony IMX766 main sensor 13MP ultra-wide, macro camera Fotocamera Anteriore: 12MP Sony IMX663 sensor Sistema Operativo Android 12 (ROG UI & Zen UI)

2 anni aggiornamenti Android e Patch di sicurezza Android 12 (ROG UI & Zen UI)

2 anni aggiornamenti Android e Patch di sicurezza Batteria 6000mAh – Ricarica fast 65W 6000mAh – Ricarica fast 65W Extra Speaker: 5-magnet 12×16 Super Linear Speakers Illuminated ROG logo (RGB) Certificazione IPX4 3,5mm Audio Jack

La Batman Edition arriva con uno speciale Bat-segnale portatile!

Si aggiunge alla collezione anche il ROG Phone 6 Batman Edition. Il dispositivo presenta un nuovo logo RGB sul retro in tema Batman assieme a sfondi e icone personalizzate.

“Il telefono ha una finitura speciale che, quando cattura la luce, imita un cielo notturno nuvoloso penetrato da un faro. Lo speciale logo illuminato Aura RGB è un’immagine di contorno dell’emblema del pipistrello, immediatamente riconoscibile, e il tema di Batman continua in tutta l’interfaccia, con i suoi esclusivi sfondi live a tema, gli stili delle icone, le animazioni, gli effetti sonori e molto altro ancora“.

Un esclusivo set di accessori coordinati include un mini proiettore bat-segnale alimentato via USB Tipo-C che può proiettare una delle due versioni del famoso logo sulle superfici vicine, una Batman Aero Case con una finitura speciale e un’immagine “Easter egg” nascosta e una custodia rigida speciale per custodire il ROG Phone 6 Batman Edition e i suoi accessori.

Il ROG Phone 6 Batman Edition sarà disponibile con lo Snapdragon 8+ Gen 1 in Nord America e con il Dimensity 9000+ negli altri mercati e, a parte le modifiche al design, è identico a ROG Phone 6 e 6D.

Prezzi e disponibilità

A partire da oggi i nuovi prodotti Asus sono disponibili all’acquisto anche in Italia:

Non sappiamo con certezza se la variante Batman Edition raggiungerà il nostro mercato in particolare ma la versione basata su MediaTek è stata annunciata da Asus al prezzo di 1199 euro.