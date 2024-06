Aumenti in vista per Galaxy Z Fold 6: si partirà da 1900 dollari

Samsung sembra pronta a introdurre un aumento di prezzo per il suo prossimo pieghevole, il Galaxy Z Fold 6, che sarà offerto a un prezzo superiore rispetto ai modelli precedenti.

Negli ultimi anni, il prezzo della linea Galaxy Fold è rimasto relativamente stabile negli USA, con il Fold 3, Fold 4 e Fold 5 tutti proposti a 1.799 dollari. In Italia il prezzo dei rispettivi modelli al lancio è stato di 1.849€, 1.879€ e 1.999€.

Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, quest'anno si preannuncia un rincaro anche per il prezzo in dollari: pare infatti che il Galaxy Z Fold 6 verrà lanciato negli Stati Uniti partendo da 1.899,99 dollari per il modello base da 256GB, segnando un aumento di 100 dollari rispetto all'anno precedente. Le altre varianti verranno vendute, naturalmente, a prezzi ancora superiori: il modello da 512GB a 2.019,99 dollari e l'opzione top da 1TB a 2.259,99 dollari.

Considerando i prezzi in Italia della serie Z Fold 5 attualmente in commercio, l'aumento potrebbe riflettersi in un prezzo pari a 2.110€ per il modello meno costoso.

Le indiscrezioni ci parlano anche delle colorazioni disponibili, e pare che Samsung offrirà il Galaxy Z Fold 6 in tre varianti di colore principali: Navy, Silver Shadow e Rosa. È probabile che, come nei modelli precedenti, vengano offerti anche altri colori esclusivi tramite il negozio online di Samsung.

Questo incremento di costo potrebbe segnalare la continua evoluzione e forse un miglioramento nella tecnologia dei dispositivi pieghevoli, fattore che potrebbe giustificare il prezzo più elevato del Galaxy Z Fold 6 rispetto ai suoi predecessori. Sul mercato attuale, la mossa di Samsung di aumentare il prezzo sarà desterà senz'altro particolare interesse, sia da parte degli appassionati di tecnologia che dai competitor.