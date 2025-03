Che idea! Questi auricolari HMD fungono anche da power bank

HMD Global ha presentato al Mobile World Congress (MWC) di Barcellona una novità nel panorama degli auricolari wireless: gli HMD Amped Earbuds. Questi auricolari non solo offrono un'esperienza audio di buona qualità, ma si distinguono per una caratteristica unica: la custodia di ricarica funge anche da power bank wireless per smartphone.

La custodia degli Amped Earbuds è dotata di una batteria da 1.600mAh e supporta la tecnologia di ricarica wireless Qi2. Questo significa che, oltre a ricaricare gli auricolari, può fornire una carica d'emergenza a qualsiasi smartphone compatibile con la ricarica wireless, inclusi iPhone e il l'HMD Skyline. La custodia è compatibile anche con smartphone dotati di custodie protettive con anello magnetico, garantendo un'ampia compatibilità.

HMD dichiara che la batteria della custodia è in grado di fornire a un iPhone 16 Pro un incremento di carica del 20% in modalità wireless, o del 24% se collegato tramite cavo USB Tipo-C. Questa funzionalità aggiuntiva rende gli Amped Earbuds un accessorio estremamente versatile, ideale per chi è spesso in movimento e non vuole rischiare di rimanere con la batteria del telefono scarica.

A prima vista, gli Amped Earbuds si presentano come normali auricolari wireless, ma con alcune peculiarità nel design. Lo stelo è più spesso del solito (14mm) e il sistema di aggancio alla custodia è caratterizzato da un meccanismo a molla che produce un "click" soddisfacente quando gli auricolari vengono inseriti o estratti. Gli steli si inclinano in avanti quando vengono estratti, per adattarsi meglio all'orecchio dell'utente.

Per quanto riguarda l'audio, gli Amped Earbuds sono dotati di driver da 10mm e offrono la possibilità di personalizzare l'equalizzazione tramite un'app dedicata, disponibile sia per Android che per iOS. Per garantire un'esperienza di ascolto ottimale, gli auricolari sono dotati di cancellazione attiva del rumore (ANC) e cancellazione del rumore ambientale.

La custodia degli Amped Earbuds è certificata IPX4, quindi resistente alla polvere, mentre gli auricolari sono certificati IP54, resistenti agli spruzzi. L'autonomia dichiarata da HMD è di 4 ore con ANC attivo e 8 ore in modalità normale. Con la custodia completamente carica, si possono raggiungere fino a 95 ore di riproduzione totale.

Gli HMD Amped Earbuds saranno disponibili a partire da aprile al prezzo di 199 euro. I colori disponibili sono ciano, nero e rosa, tutti abbinati tra custodia e auricolari.