Come forse già saprete, gli auricolari true wireless Samsung Galaxy Buds 2 sono tra quelli ad essere stati scontati di più da quando è iniziata la settimana del Black Friday Amazon, al punto che le scorte si sono esaurite rapidamente, almeno per quanto concerne la colorazione “Graphite“, che si contraddistingue per i dettagli a contrasto. Questa è tornata disponibile allo stesso prezzo di 66,99€, a seguito di uno sconto del 55%, attivo anche su altre colorazioni di questo paio di auricolari TWS.

Si tratta di un’occasione talmente vantaggiosa che definirla sublime potrebbe essere riduttivo, in quanto questi auricolari wireless non sono mai costati così poco. Ovviamente consigliamo di metterle subito a carrello e terminare l’acquisto, onde evitare un probabile secondo esaurimento scorte che, in questo caso, potrebbe durare per tutto il Black Friday, perdendo così l’occasione di acquistarle a questo prezzo speciale.

Come è facile intuire, i Samsung Galaxy Buds 2 sono gli auricolari wireless di seconda generazione del noto produttore coreano e hanno tutte le carte in regola per essere delle validissime alternative alla concorrenza, soprattutto ora che vengono proposte da Amazon a un prezzo stracciato. I Galaxy Buds 2, in realtà, sentono poco il peso della concorrenza, non solo per le loro qualità costruttive e audio di ottimo livello, ma anche perché possono essere utilizzate senza limitazioni sia dai possessori di smartphone Android che iOS.

Se avete avuto modo di provare il modello di prima generazione e ne siete rimasti soddisfatti, il secondo non potrà che confermare il tutto, poiché integrano altoparlanti dinamici, con woofer e tweeter dedicati, grandi rispettivamente 11 mm e 6,5 mm. Questo sistema si rivela l’arma vincente di questi auricolari, garantendo un suono sempre pulito e dettagliato grazie, appunto, a due driver separati. Per chi cerca un suono bilanciato, dunque, troverà in Galaxy Buds 2 quello che sta cercando da tempo in un paio di auricolari dal prezzo abbordabile.

Con i 3 microfoni integrati, i Galaxy Buds 2 si riveleranno ottimi anche per effettuare le chiamate, mentre con il peso di soli 5 grammi ciascuno vi sembrerà di non averli nell’orecchio, merito anche dei silicone morbido e flessibile. La custodia fa chiaramente anche da ricarica, con un’autonomia dichiarata di 28 ore con ANC disattivato.

