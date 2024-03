Avete i Pixel Buds? Abbiamo delle buone notizie per voi

Google ha da poco esteso a nuovi mercati, Italia compresa, il suo vantaggioso servizio di sostituzione dedicato agli auricolari Google Pixel Buds. Il servizio offre agli utenti la possibilità di sostituire semplicemente uno degli auricolari o la custodia di ricarica in caso di danneggiamento o smarrimento, permettendo di risparmiare sui costi e limitando al minimo l'impatto ambientale. Questo vuol dire che se perdete un singolo auricolare non sarete costretti a comprare un nuovo kit, ma potrete tranquillamente ordinare un singolo elemento dal sito Google.

Il nuovo servizio offerto da Google consente di sostituire o riparare singoli componenti dei Google Pixel Buds, compresa la custodia di ricarica.

Accedendo a un link fornito dall'azienda, gli utenti potranno seguire una procedura guidata piuttosto semplice per identificare il pezzo da sostituire e procedere all'acquisto. Il costo dell'elemento selezionato verrà poi esposto nel carrello, consentendo un'operazione di pagamento facile e veloce, con la componente desiderata che verrà direttamente recapitata all'indirizzo specificato.

Questo servizio si aggiunge alla lista di vantaggi che Google offre ai possessori dei suoi prodotti Pixel, migliorando ulteriormente l'esperienza d'uso complessiva. È importante sottolineare come Google continui a rinnovare e ampliare la gamma dei suoi Pixel Buds, recentemente arricchita da nuove colorazioni per i Pixel Buds Pro. Grazie a questa diventano un'opzione ancora più allettante, oltre a costituire un investimento a lungo termine grazie alla possibilità di sostituire le singole parti in caso di malfunzionamento.