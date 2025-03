Da non credere: gli auricolari HyperX Cloud II sono disponibili a un prezzo FOLLE

Amazon vi propone gli auricolari HyperX Cloud II a soli 28,99€ invece di 38,81€, con uno sconto del 25%! Questi versatili auricolari con connettore a 90° offrono un'esperienza audio coinvolgente grazie ai driver da 14 mm. Perfetti per Nintendo Switch, PC e dispositivi mobili con ingresso da 3,5 mm, vi garantiscono chiamate nitide e un comfort ottimale grazie ai 4 set di gommini in silicone. Il pulsante multifunzione sul cavo permette un controllo immediato.

HyperX Cloud II, auricolari imperdibili per il gaming e non solo

Gli HyperX Cloud II sono perfetti per gamer e appassionati di multimedia alla ricerca di auricolari versatili e di qualità. Con driver da 14 mm che garantiscono un suono coinvolgente e un microfono integrato per comunicazioni cristalline, soddisfano le esigenze di chi desidera immergersi completamente nei giochi su PC, Steam Deck o Nintendo Switch. Il loro peso di soli 20g e i quattro set di gommini di diverse taglie vi assicureranno comfort anche durante le sessioni più lunghe, mentre il connettore a 90 gradi riduce il rischio di danni accidentali.

Per chi è sempre in movimento, questi auricolari rappresentano la soluzione ideale grazie alla custodia resistente inclusa e al cavo antigroviglio da 1,2m. Il pulsante multifunzione sul cavo vi permetterà di controllare rapidamente i contenuti multimediali o rispondere alle chiamate senza interruzioni. La compatibilità estesa con dispositivi mobili tramite connessione da 3,5 mm li rende un investimento eccellente per chi cerca un'unica soluzione audio per gaming, musica e comunicazione, il tutto a un prezzo ora più accessibile.

Gli HyperX Cloud II sono auricolari cablati con connettore AUX da 3,5 mm a 90 gradi, progettati per offrire un'esperienza audio superiore. Dotati di driver da 14 mm che garantiscono un suono coinvolgente e un peso di soli 20 g, sono perfetti per sessioni di gioco prolungate. Il cavo antigroviglio da 1,2 m include un pulsante multifunzione per controllare media e chiamate. La compatibilità è estesa: PC, Steam Deck, Nintendo Switch e dispositivi mobili con porta da 3,5 mm. A soli 28,99€ invece di 38,81€, gli HyperX Cloud II rappresentano un investimento eccellente per chi cerca auricolari versatili e confortevoli. I quattro set di gommini inclusi vi permetteranno di trovare la vestibilità ideale, mentre la custodia resistente proteggerà il vostro acquisto.

