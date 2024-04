Avete problemi con YouTube? Tornate a usare l'app ufficiale e si risolveranno

Dopo una forte campagna contro gli adblocker dei browser, YouTube ora ha intensificato la sua campagna contro i blocchi pubblicitari anche sugli smartphone. Nelle scorse ore, l'azienda ha rilasciato una serie di aggiornamenti che puntano a contrastare l'uso di app di terze parti che bloccano le pubblicità. Gli utenti che tentano di accedere ai contenuti video tramite applicazioni esterne capaci di eludere gli annunci potrebbero riscontrare problemi di buffering o ricevere messaggi di errore indicanti che "Il contenuto seguente non è disponibile su questa app".

L'anno scorso, YouTube ha avviato "un sforzo globale per incoraggiare gli utenti a consentire la visualizzazione degli annunci mentre guardano i video o ad aggiornarsi a YouTube Premium". Questa iniziativa includeva anche la disabilitazione della riproduzione video per gli utenti che utilizzavano estensioni per il blocco degli annunci. Tuttavia, la novità risiede nell'espansione di queste misure agli smartphone, con YouTube che ora fa chiarezza sulla sua politica: non è consentito a "app di terze parti di disattivare gli annunci poiché ciò impedisce ai creatori di essere ricompensati per le visualizzazioni".

Questo approccio sembra avere nel mirino applicazioni come AdGuard, che consente di visualizzare i video di YouTube all'interno dell'app stessa, senza interruzioni pubblicitarie. YouTube precisa: "Consentiamo l'uso della nostra API solo alle app di terze parti che rispettano i nostri Termini di Servizio delle API". L'azienda si dice pronta a prendere "misure appropriate" contro le applicazioni che violano tali termini, nel tentativo di proteggere la propria piattaforma, i creatori di contenuti e gli spettatori.

Per far fronte a questi cambiamenti e poter continuare a guardare video senza interruzioni pubblicitarie, YouTube invita gli utenti a sottoscrivere YouTube Premium. Questo suggerimento non verrà probabilmente accolto con entusiasmo da coloro che sono abituati a fruire dei contenuti tramite app che bloccano gli annunci. Nonostante questa prospettiva, sembra che YouTube abbia intenzione di continuare spedito nella sua battaglia contro i blocchi pubblicitari.