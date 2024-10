Back Market, smartphone ricondizionati con garanzia 1 anno

Smartphone Android, iPhone, iPad e fotocamere ricondizionati. Questa è l'offerta del mercatino online Back Market, che da piccola startup sembra essere diventata un punto di riferimento per il risparmio sugli acquisti.

Il valore aggiunto rispetto al comune mercato dell'usato è che tutti i dispositivi offerti sono stati oggetto di una revisione e una certificazione che consente all'acquirente di godere fino a 1 anno di garanzia.

"La garanzia è un fattore decisivo, dietro ogni prodotto ricondizionato c'è infatti un esperto che s'impegna a garantirne la qualità", sostiene Vianney Vaute, co-fondatore di Back Market. Ecco quindi la possibilità di acquistare a un prezzo concorrenziale un prodotto molto vicino in termini di qualità e garanzia rispetto a uno nuovo.

Al momento su Back Market sono disponibili smartphone di tutti i principali marchi, compresi Apple e Samsung, iPad e fotocamere di ogni tipo. Ad esempio un Galaxy S6 Edge 32 GB viene offerto con 12 mesi di garanzia a 299 euro, mentre un iPhone 7 32 GB a 419 euro. Le schede tecniche correlate sono molto dettagliate: viene confermata la verifica di una quindicina di elementi, dalla batteria allo schermo, fino all'ID Touch. Da rilevare che sono presenti anche prodotti certificati Apple, ovvero ricondizionati dall'azienda stessa.

Ad ogni modo Back Market effettua su ogni prodotto il check-up completo, con cancellazione di ogni dato, interviene con riparazioni se c'è bisogno e garantisce la tracciabilità della filiera. Senza contare il doppio sistema di notazione.

"Una prima nota è fornita dall'azienda di rivendita per indicare lo stato del prodotto ricondizionato (per esempio, se uno smartphone ha dei micrograffi , la nota sarà più bassa). Una seconda nota è attribuita dal cliente stesso e quantifica la sua soddisfazione riguardo il prodotto nuovamente acquisito e/o del servizio", sottolinea Back Market. Non meno importante la fornitura di caricatore e altri accessori originali, estensione di garanzia di minimo 6 mesi fino a un massimo di 12 e servizio clienti a vita.

Back Market oggi vanta Francia, Italia, Germania, Spagna e Belgio, ben 170 officine partner e complessivamente 300mila prodotti.